BT ve İK arasında işbirliği gerekliliği her geçen gün artacak

Citrix’e göre, bunu gerçekleştirmek için artan operasyonel verimlilik, iş çevikliği ve çalışan refahı arasındaki dengeye daha fazla vurgu yaparak eski kalıpların bozulduğu yerlerde daha yeni, daha faydalı süreçlerin yerlerini almasını sağlamak üzere BT ve İK departmanları arasında daha yüksek düzeyde bir iş birliği gerekli olacak. Mevcut küresel ekonomik ortam, pek çok işletmenin gelişimini önemli ölçüde hızlandırarak, şirketleri bu noktaya kadar büyük ölçüde teorik olan çalışma uygulamalarını benimsemeye zorladı. Ancak aynı zamanda şirketlere, mevcut pandeminin diğer tarafındaki yeni çalışma dünyasında ayakta kalmak, büyümek ve gelişmek için bir dizi yeni fikir keşfetme fırsatı da tanıyor.



Citrix’e göre, İK ve BT arasındaki ilişki, başarı için ve ayrıca, iş operasyonlarında önemli iyileştirmelerin desteklenmesine yardımcı olabilecek temel iş birliği alanlarının belirlenmesi için çok önemli. Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre, iş gücünün sadece %5'i veya yaklaşık 1,7 milyon kişi, 2019'da norm olarak çoğunlukla evden çalıştığını bildirdi. Karşılaştırıldığında, bu yılın Nisan ayı sonunda yapılan bir ONS anketinde, ankete katılanların yaklaşık %45'i anketten önceki hafta evden çalıştıklarını bildirdi. Uzaktan çalışan kişilerin sayısındaki bu çok büyük artış, hem çalışanlar hem de işletmeler için bir dizi zorluğu oluşturuyor.



Bu, iş sürekliliğini desteklemek ve yeni iş akışları ortaya çıktıkça ve şirketler ağırlıklı olarak uzaktan bir iş gücüyle çalışmaya alıştıkça, çalışanların refahını yönetmek için hem BT hem de İK'dan iş birliği ve stratejik planlamanın gerekli olduğu anlamına geliyor. Doğru yaklaşım ve İK ile BT arasında her zamankinden daha yüksek düzeyde iş birliği, işletmelerin küresel krizin mevcut zorluklarını ele almalarına, küresel krizin neden olduğu ekonomik etkiden kurtulmalarına ve farklı bir çalışma düşüncesinin yönlendirdiği yeni bir dünyada gelişmelerine yardımcı olabilir. Hibrit ağlar, sorunsuz iş birliği ve entegrasyona olanak tanıyacak kadar güvenli ve esnek olmalıdır. Bulut hizmetleri, gerçek zamanlı veri ve analitik paylaşımını kolaylaştırmalı, merkezi olmayan karar vermeyi desteklemeli ve ortaklar, müşteriler ve çalışanlar için ilgi çekici dijital deneyimler sunmalı.



Ayrıca İK, çalışanların işlerini düzgün bir şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları doğru araçlara sahip olmalarını, evden çalışırken bile iş birliği yapıp etkileşimde bulunabilmelerini ve iş deneyimi elde etmenin yeni yönteminin hem tatmin edici hem de ilgi çekici olmasını sağlamak için stratejik düzeyde daha büyük bir rol de üstlenecek.



BT ve İK, bu planlamada temel görevlere sahip olmalıdır. Artan iş birliği, hem dijital araçların hem de etraflarındaki yeni çalışma süreçlerinin, işletmeleri, değişen iş görünümlerine hızlı ve akıllıca tepki verecek şekilde güçlü bir konuma getirmesine yardımcı olacak.



