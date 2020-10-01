Bilgilerinizin Dark Web üzerinden satışa çıkarıldığını nasıl anlarsınız?

İnternetin arama motorları tarafından görülmeyen ve erişilmesi için farklı tarayıcıların kullanıldığı Dark Web’de çalınan kredi kartı numaralarına ve abonelik bilgilerine, saldırıya uğramış sitelerdeki hesap şifrelerine ya da DDoS saldırı paketleri de dahil olmak üzere birçok yasadışı materyale ulaşılabiliyor. Siber korsanlar, ele geçirdikleri kişisel verileri ve hesap şifrelerini Dark Web’de kaynağı izlenemeyen dijital paralar ile satışa çıkarıyor. Dünyanın büyük bir kısmının online mecralarda her zamankinden daha fazla zaman geçirdiğini ve siber tehdit riskinin oldukça yüksek olduğunu belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, geliştirdikleri Dark Web Monitoring özelliği ile kişisel verileri Dark Web’de satışa çıkarılan kullanıcıların anında bilgilendirildiğini dile getiriyor.

Kötü niyetli kişiler, Dark Web’de kişisel olarak tanımlanabilir verileri satarak milyon dolarlar kazanabildikleri karlı bir iş yaratmayı başardılar. İnsan hatası, veri ihlali olaylarında önemli bir rol oynuyor ve bilgileriniz hala güvende olsa bile kişisel kimlik bilgilerinizin en nihayetinde sızdırılmasının olasılığı oldukça yüksek. Ancak son araştırmalar, kişisel verilerin nasıl tehlikeye atılabileceğini bir kenara bırakın, insanların %40'ının Dark Web’in ne olduğunu bilmediğini ortaya koyuyor.

İnternet’in Karanlık Yüzü: Dark Web



İnternetin, Google gibi arama motorları üzerinden erişilemeyen kısımlarından oluşan Dark Web, tüm bağlantıların birden çok sunucu üzerinden yönlendirilerek ve her adımda şifrelenerek kullanıcıların olabildiğince anonimleştirildiği merkezi olmayan internet siteleri ağıdır. Kişisel e-posta hesapları, sosyal medya hesapları, internet bankacılığı hesapları, şirketlerin özel veri tabanlarında sakladıkları veriler, bilimsel ve akademik veri tabanlarında bulunan içerikler ve tıbbi kayıtlar Dark Web’de en çok karşılaşılan veriler olarak öne çıkıyor.

Verilerinizin Dark Web’de Satışa Çıkarıldığını Nasıl Anlarsınız?



2020 yılının ilk 6 ayında 16 milyar kişisel veri kaydının siber korsanlar tarafından sızdırıldığını ve bunun rekor bir veri ihlali olduğunu belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Dark web, kişisel bilgilerin siber korsanlar tarafından alınıp satılabileceği bir yerdir. Bitdefender Dark Web Monitoring, karanlık web üzerinde bir ışık tutmaya yardımcı olur ve sürücü belgesi numarası, anne kızlık soyadı, fiziksel adres, e-posta adresleri, telefon numaraları, çevrimiçi hesaplar ve kredi kartı numaraları gibi bilgileriniz satışa çıkarıldığı anda size haber verir. Bu sayede e-posta adresinizin veya bir hesap numaranızın Dark Web’de satışa çıkarıldığını öğrendiğiniz anda, o hesapta oturum açmak için kullandığınız şifreyi; yeni, benzersiz ve karmaşık bir şifreyle güncelleyerek gizliliğinizi koruyabilirsiniz.” ifadelerinde bulunuyor.



