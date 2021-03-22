Beils ile İngilizce eğitiminde yeni bir dönem başlıyor

Beils, özgüvenli ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak, dil sınavlarına hazırlanmak ve kariyeri için İngilizce öğrenmek isteyenleri kısa sürede hedeflerine ulaştırıyor. 32’den fazla ülkede, küresel başarıya sahip eğitimleri ve ana dili İngilizce olan 1000’i aşkın öğretmeniyle, on milyonlarca öğrenciyi İngilizce konuşturan Beils’in bu gücü, Burlington English grubunun online eğitim platformu olmasından kaynaklanıyor. 30 yılı aşkın deneyime sahip global bir yayıncı olan Burnington English, Amerika’nın bütün eyaletlerinde sürdürdüğü İngilizce eğitim faaliyetleri ile pazar lideri konumunda yer alıyor.



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Beils’in Türkiye’deki hikayesinin arkasında duayen bir isim var



Dünyanın lider İngilizce eğitim markası Beils’ı Türkiye’de kuran isim ise İngilizce eğitiminde gerçek bir duayen olan Yıldıray Karaarslan. Yıllarca Oxford ve Cambridge gibi kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan Karaarslan, 30 yıllık yöneticilik deneyiminde hem Türkiye’deki hem de farklı coğrafyalardaki İngilizce eğitim sistemlerini detaylıca inceleme fırsatı yakalıyor. Türkiye’de İngilizce öğrenmeye ciddi ihtiyaç ve talep olmasına karşın kaliteli konuşma eğitimi verilemediğini gözlemleyen Beils Türkiye CEO'su Yıldıray Karaarslan, bu sorunu çözmek adına Beils’i Türkiye’ye kazandırma hikayesini şu sözlerle anlatıyor:

"25 sene Oxford University Press’te 5 sene de Cambridge University Press’te yönetici olarak çalıştım. Bu kurumların Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde direktörlük yaptım. 30 yıllık bu deneyimimde hem Türkiye’deki hem de farklı coğrafyalardaki İngilizce eğitim sistemlerini detaylıca inceleme fırsatı yakaladım. Ve şunu gördüm. Türkiye’de İngilizce öğrenmek ciddi bir ihtiyaç ve çok talep olmasına rağmen, maalesef kaliteli konuşma eğitimi verilemiyor. Yani talep çok ama kaliteli bir eğitim çözümü yok. Bu sorunu çözmek adına bir girişimde bulunmak istedim ve araştırmalara başladım. Bu nokta da yollarımız online İngilizce eğitiminin lider markası Beils ile kesişti. 2020 yılının Nisan ayında Türkiye’deki, bu İngilizce eğitim açığını kapatmak amacıyla Beils’ı Türkiye’ye kazandırdık.

Beils, global yayıncı Burlington Grubu’nun bir parçası. Bildiğiniz gibi Burlington Grubu, 30 yılı aşkın süredir İngilizce eğitim materyalleri ile dünya çapında 32’den fazla ülkede 10 milyondan fazla öğrenciye ulaşan bir lider yayıncı. Beils da Burlington’ın bulunduğu ülkelerin hepsinde pazar lideri olan ve İngilizce öğretiminde kendini kanıtlamış en bilinen online eğitim markası. Öyle ki Amerika’nın tüm eyaletlerinde en yaygın ve en çok talep gören İngilizce eğitim kurumu. Beils, Amerika’da yüzde 40 Pazar payı ile de lider. Beils, İngilizce online programları denince dünya ilk akla gelen en büyük marka. Dünyadaki dev markalarla çalışan Beils şimdi Türkiye’de.

Biz Beils Türkiye olarak diyoruz ki, İngilizce öğrenmek hiç zor değil. Şimdiye kadar tüm denemelerinize rağmen akıcı bir şekilde İngilizce konuşamıyorsanız bu da sizin kabahatiniz değil. Beils olarak, güçlü alt yapı kaynağımız ve fark yaratan sonuçlarımızla bize katılan herkese İngilizce konuşmayı öğretiyoruz. Artık akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak bir hayal değil."

Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle yüz yüze eğitim fırsatı



Beils Türkiye olarak “Gücü kaynağında, farkı sonuçlarında” mottosuyla dileyen herkesi ihtiyaçlarına uygun eğitim metotlarıyla hızlıca akıcı İngilizce konuşma hedefine ulaştırdıklarını belirten Yıldıray Karaarslan, Beils'in eğitim içerikleri hakkında şu bilgileri veriyor:

"Özgüvenli ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak isteyen, dil sınavlarına hazırlanan veya kariyeri için İngilizce öğrenmek isteyen herkes Beils'in, dünya çapında kanıtlanmış çözümleriyle İngilizceyi rahatlıkla öğrenebilir. Ana dili İngilizce olan 1000’i aşkın uzman öğretmenimizle yüz yüze online dersler gerçekleştiriyoruz. İçerik geliştirmek ve bunu modern eğitim metotlarıyla birleştirmek bizim için son derece önemli. Derslerimiz Burnington English’in profesyonel eğitim bilimciler tarafından sürekli geliştirilip güncellenen eğitim müfredatını uyguluyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz patentli teknolojiye sahip yapay zeka sanal öğretmenimiz SpeechTrainer eşliğinde eğitim fırsatı da yakalıyorlar. Tüm bu eğitimlerimiz; Bireysel Eğitimler, Okullara Yönelik Konuşma Eğitimleri ve Kurumsal İş İngilizcesi olmak üzere 3 kulvarda ilerliyor."



150’nin üzerinde farklı mesleki alanda İngilizce konuşma programı sunuyor

Kurumsal İş İngilizcesi alanında verilen eğitimlerde de çok iddialı ve başarılı olduklarının altını çizen Karaarslan, "Hukuktan, tıbba, turizmden otomotive, derin deniz petrol araması yapan şirketten, bulut teknolojisi üzerine çalışan uzmana kadar 150’nin üzerinde farklı mesleki alanda İngilizce konuşma programı sunuyoruz. Hiçbir uluslararası yayınevinde ya da İngilizce dil okulunda bu kadar kapsamlı, geniş, farklı iş alanlarında içerik bulamazsınız.

Eğitimlerimizin en büyük farklarından biri de katılımcılara İngilizceyi öğretirken, kişisel uzmanlık alanlarında gelişmelerini de sağlayan güncel sektörel içeriklerden oluşması. Yani kurumsal İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz, İngilizceyi konuşurken ve kendi iş alanlarındaki kelime dağarcıklarını geliştirirken aynı anda dünyadaki kendi sektörlerinin son trendlerini de öğrenebildikleri içeriklerle kendilerini geliştiriyorlar. Eğitimlerimiz kurumsal hayatta büyük önem taşıyan sunum yapma ve etkin mülakat süreci yönetebilme gibi yetkinliklerin gelişimine de destek oluyor. Kurumsal firmalardan gelen katılımcılara yönelik olarak ihtiyaca göre özel veya grup dersleri düzenleyebiliyoruz. Her bir eğitimimizi de kişiye özel farklılaştırılmış bir programla sunuyoruz. Beils, dünya çapında dev markaların İngilizce eğitim ortağı. Global anlamda olduğu gibi Türkiye’de de kariyer dünyasının eğitim ortağı olma yolunda hızla ilerliyoruz" diyor.



SpeechTrainer teknolojisi, İngilizce telaffuzu mükemmelleştiriyor

Beils’ın eğitimlerinde öğrencilerine sunduğu dinleme telaffuz etkinliğini artıran patentli teknolojisi SpeechTrainer hakkında konuşan Beils Türkiye Eğitim Müdürü Sibel Sagner ise SpeechTrainer'ın dünyanın en gelişmiş yapay zeka İngilizce öğretmenlerinden bir tanesi olduğunu belirtiyor. Beils olarak öğrencilerini teknolojinin imkanlarından sonuna kadar yararlandırdıklarını vurgulayan Sagner, şu bilgileri veriyor:

“Öğrencilerimiz ana dili İngilizce olan uzman öğretmenlerimiz eşliğinde geçekleştirilen yüz yüze derslere katılmanın yanı sıra, yapay zeka sanal öğretmenimiz SpeechTrainer ile de çalışabiliyorlar. SpeechTrainer ile çalışan öğrencilerimiz İngilizce dinleme ve telaffuz becerilerini geliştirme şansını yakalıyorlar. SpeechTrainer, öğrencilerimizin telaffuz aşamasında yaptığı hataları kaydeden, anında değerlendiren ve yine anında geribildirimde bulunan bir sistem.

Günümüzde farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim anlayışı giderek yaygınlaşıyor. Bizim yüz yüze eğitimlerimiz de herkesin kendi seviyesine ve hedeflerine uygun aktivitelerle planlanıyor. SpeechTrainer ise öğrencilerimizin kendi hızlarında çalışabildikleri, geliştirmeleri gereken alanlarla ilgili bireysel geri bildirim alabildikleri teknolojik platformumuz. Öyle ki bu yapay zeka programımız, öğrencilerin kaydını yüzbinlerce native speaker’ın okumalarından oluşturulmuş kayıtlar ile karşılaştırarak, telaffuzda kusursuz bir başarı ölçümü yapabiliyor. SpeechTrainer’ın, olabilecek en hassas, kayıt, ölçme, değerlendirme ve geribildirim işletimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu ölçümleme metodu, öğrencinin yaptığı hataların ne kadar geneli yansıttığını ya da ne kadar öznel olduğunu görme imkanı sunan bir geri bildirim gerçekleştiriyor. SpeechTrainer’ın bu geribildiriminin ardından ise bir avatar öğretmen devreye giriyor. Bu sanal avatar öğretmen, öğrenciye yaptığı hatalar ekseninde; doğru telaffuz yöntemleri ve bunu yapabilmek için ağız içi organların, nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili ders veriyor. Derslerin ardından da sistem üzerinde kişiye özel testler uygulanarak öğrencinin gelişimi en doğru şekliyle saptanıyor. Bir öğretmenin sınırlı bir sürede, sınırlı sayıda tekrarla üzerinden geçebileceği, her seferinde farklı bir değerlendirme ile dönüşte bulunamayabileceği hassas konuları, SpeechTrainer sınırsız sayıda tekrarla pekiştirme imkanı sunuyor.”

Her öğrenciye özel bir “eğitim koçu” atanıyor

Pek çok online eğitim platformunda öğrencilerin, kendilerini yalnız hissetme ve kendi öğrenme yaklaşımlarını bulmakta zorluk çekme sıkıntıları yaşadıklarını ifade eden Sibel Sagner, Beils olarak eğitimleri boyunca her öğrenciye özel olarak atadıkları eğitim koçları sayesinde, öğrencileriyle güçlü ve kesintisiz bir iletişim kurduklarını vurguluyor. Sagner, Beils'ın öğrenci iletişim ve koordinasyonunu güçlendiren bu fark yaratan uygulamasını şu sözlerle anlatıyor:

“Her bir öğrencimize eğitimlere kayıt olduğu andan itibaren bireysel özel bir ‘eğitim koçu’ atıyoruz. Bu eğitim koçu öğrencimizle ilk andan itibaren iletişime geçerek önce kendisini tanıtıyor, sonra da öğrencinin o zamana kadar İngilizce öğrenme geçmişiyle ilgili yaşadığı deneyimleri öğreniyor ve not ediyor. Ardından öğrenciye, online eğitim süreciyle ilgili tüm detayları ve bilgileri aktarıyor. Bu bilgi alışverişinden sonra da sözlü değerlendirme ile seviye belirlemeye geçiliyor. Çünkü öğrencimizin öğrenme yolculuğunda doğru ilerleyebilmesi için seviyesinin belirlenmesi çok önemli. Öğrenci farklı seviyelerde ilerlerken farklı ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu farklı ihtiyaçlar da her bir öğrenci için ayrı strateji geliştirmeyi gerektiriyor. Öğrenci koçu tüm eğitim yolculuğu boyunca düzenli olarak öğrenciyle iletişime geçerek onun yanında oluyor, öğrenme süreci hakkında bilgiler veriyor ve öğrenme stratejileri geliştirmesine yardım ediyor. Bu hiçbir online eğitim platformunda olmayan bir destek."

Beils’ın başarısının sürpriz olmadığının da altını çizen Sibel Sagner, yıllardır dünyada denenmiş, sürekli olarak güncellenen ve maksimum başarı sağlanan bir eğitim sistemini uyguladıklarını belirtiyor. Sagner’in verdiği bilgilere göre, Beils’ın amacı, her bir öğrencinin eğitimlerden maksimum yarar sağlaması. Bu kapsamda yüz yüze dersler maksimum 10 kişilik sınıflardan oluşuyor. Öğrenciler derslerden sadece 1 saat önce kayıt yaptırarak istedikleri gün ve saatte, istedikleri öğretmenden ders alabiliyor. Böylece hem esnek ders saatlerinden faydalanabiliyorlar hem de istedikleri kadar farklı öğretmenden ders alma fırsatını yakalıyorlar.

Yeni projesiyle Türkiye’deki okulların İngilizce eğitim açığını kapatacak

Beils olarak Türkiye’deki okulların İngilizce eğitiminde yaşadıkları sorunlara etkili ve kalıcı bir çözüm sunmak amacıyla yeni bir proje başlattıklarını da açıklayan Sibel Sagner, dünyaca ünlü eğitim duayeni Bill Martin’in danışmanlığı ile başlattıkları hibrid eğitime dönüşüm ve “K-12 Online İngilizce Konuşma Dersi Projesi" hakkında şu bilgileri veriyor:

“Biliyorsunuz özel okullar İngilizce tabanlı eğitim vermelerine rağmen, öğrencilerin akıcı bir şekilde İngilizce konuşmakta sıkıntı yaşayabiliyor. Biz de Beils olarak, Türkiye’de bir ilke imza attık ve özel okullara ‘akıcı İngilizce konuşturan’ bir proje başlattık. 100’ün üzerinde özel okulda pilot çalışmaları gerçekleştirdik; okullardan ve velilerden tam not aldık. Şimdi de tesadüf olmayan bu başarımızın mutluluğunu yaşıyoruz. İngilizce eğitiminde yeni bir vizyon yaratmak isteyen tüm okullarla da beraber çalışmaya hazırız.”





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