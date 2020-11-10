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Teknoloji
Haber Giriş: 10.11.2020 - 23:10 | Son Güncelleme:

Apple yeni Mac Mini modellerini görücüye çıkardı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Apple yeni Mac Mini modellerini görücüye çıkardı
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Apple, internet üzerinden gerçekleştirdiği dev etkinlikte yeni ürünlerini sahneye çıkardı. Bu ürünlerden biri de Apple M1 işlemciden güç alan yeni Mac Mini oldu.

TSİ 21:00'de başlayan ve yaklaşık bir saat süren etkinlikte Apple, yılın son sürprizini yaptı ve yeni M1 işlemcisiyle dikkatleri üzerine çekti. Tanıtılan ürünlerden biri de bu işlemciyi kullanan Mac Mini'ydi.

CPU performansı 3 kat geliştirilen ürün, böylelikle grafik performansı söz konusu olduğunda oldukça yüksek bir performans gösteriyor. Apple'dan yapılan açıklamaya göre 6 kat daha hızlı grafik performansı sunan ürün gerçekten de hızlı. Apple, Mac Mini’yi 5 kat daha hızlı hale getirmiş. Bir diğer önemli nokta da Apple'ın bu cihazı önceki nesle göre 15 kat daha hızlı işleme yapabilir hale getirmiş olması.

Üzerinde 16 milyar transistörle geliştirilmiş çip bulunan Apple M1 platformu; GPU, CPU ve Neural Engine dahil pek çok özelliği tek çatı altında topluyor. 8 çekirdekli CPU ile yüksek güç sunan ürün, diğer yandan 7.7 inç'lik minik kasasında kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Neural Engine üzerinde ise biraz durmak gerekiyor. Makine öğrenimi ile birlikte görüntü işlemeden video analizine ve ses tanımaya kadar birçok işlevde yüksek performans ortaya çıkıyor.

Apple yeni Mac Mini modellerini görücüye çıkardı

Apple M1 ile yeni Mac Mini, bağlantı tarafında da hayli iddialı görünüyor. 40 Gbps'ye varan veri aktarım hızlarına ulaşan Mac Mini, bunun dışında harici cihazların da şarj olabilmesini sağlıyor.

Yeni Apple Mac Mini, aynı zamanda 4K’ye kadar çözünürlük sunan HDMI 2.0 özellikli ekran ile 6K’ya kadar çözünürlük sunan bir adet harici ekran desteğine sahip ve cihaza bağlanabiliyor.

Wi-Fi 6 teknolojisini de destekleyen ürün, 1.2 Gbps’ye kadar aktarım hızı sunuyor.

TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

Yeni Mac Mini'nin fiyatları da belli oldu. 256 GB depolama kapasitesine sahip olan modelin fiyatı 7899 TL olurken, 512 GB hafızalı model ise 10999 TL'ye satılacak.

Cihazların satışına 17 Kasım'da başlanacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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