Apple 10 Kasım'da ne duyuracak?

Apple, basın mensuplarına yolladığı davette 'One More Thing'(bir şey daha) mesajını yolladı. Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirdiği iki etkinlikte beklenen pek çok ürününü sahneye çıkaran şirketin bu kez ne duyuracağı merak konusu.

Ancak Apple'a yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre şirket, bu kez yeni Mac'leri görücüye çıkaracak. Henüz kesinleşmese de Apple'ın kendi geliştirdiği işlemciye sahip ilk Mac, 10 Kasım'da duyurulabilir. Apple, WWDC 2020'de yeni Mac'lerde Intel işlemci yerine kendi tasarımı olan Apple Silicon'a geçeceğini duyurmuştu.



Diğer bir deyişle ARM tabanlı Apple Silicon kullanan ilk Mac için az bir zaman kaldı.

Mac ile birlikte AirPods Studio ve AirTags gibi ürünlerin de bu etkinlikte duyurulması planlanıyor ve macOS 11 Big Sur'un genel kullanıma sunulması bekleniyor.



