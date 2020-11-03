MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriApple 10 Kasım'da ne duyuracak?
GeriTeknoloji Apple 10 Kasım'da ne duyuracak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 03.11.2020 - 08:25 | Son Güncelleme:

Apple 10 Kasım'da ne duyuracak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Apple 10 Kasım'da ne duyuracak?
Abone Olgoogle-news

Apple, dün yeni bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Önceki iki etkinlik gibi 10 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlik de internet üzerinden yapılacak. Peki Apple bu tarihte ne duyuracak? Yeni nesil iPad'ler, Apple Watch'lar ve iPhone'lardan sonra sırada ne var?

Apple, basın mensuplarına yolladığı davette 'One More Thing'(bir şey daha) mesajını yolladı. Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirdiği iki etkinlikte beklenen pek çok ürününü sahneye çıkaran şirketin bu kez ne duyuracağı merak konusu.

Ancak Apple'a yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre şirket, bu kez yeni Mac'leri görücüye çıkaracak. Henüz kesinleşmese de Apple'ın kendi geliştirdiği işlemciye sahip ilk Mac, 10 Kasım'da duyurulabilir. Apple, WWDC 2020'de yeni Mac'lerde Intel işlemci yerine kendi tasarımı olan Apple Silicon'a geçeceğini duyurmuştu.

Apple 10 Kasımda ne duyuracak

Diğer bir deyişle ARM tabanlı Apple Silicon kullanan ilk Mac için az bir zaman kaldı.

Mac ile birlikte AirPods Studio ve AirTags gibi ürünlerin de bu etkinlikte duyurulması planlanıyor ve macOS 11 Big Sur'un genel kullanıma sunulması bekleniyor.

MacBook Air 2020 incelemesiApple, yeni nesil Macbook Air serisini gün yüzüne çıkardı. Oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip olan yeni nesil Macbook Air'i yakından inceledik.
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle