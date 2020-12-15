App Store'daki yeni gizlilik etiketleri aktif hale geldi

Apple, WWDC 2020'de (Dünya Yazılım Geliştirici Konferansı'nda) verdiği sözü tuttu, dünyanın en büyük uygulama mağazalarından App Store'da tüm uygulamalara gizlilik etiketi kazandırdı. Peki bu ne anlama geliyor?



Güncelleme veya yeni bir sürüm sunan geliştiricilerin, iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS dahil olmak üzere Apple'ın tüm uygulama mağazalarındaki bütün uygulamalar için bu yeni gizlilik bilgilerini sağlamaları zorunlu tutuluyor. Gizlilik uygulamalarının bildirilmesi, tüm geliştiriciler için uygulama gönderim sürecinin bir parçasını oluşturuyor ve Apple dahil olmak üzere, dünyadaki her uygulama geliştiricisinin aynı sorulara yanıt vermesi gerekiyor.



YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bu, kullanıcıların uygulamaların kendileri hakkında ne gibi veriler topladığına dair daha fazla şeffaflık ve bilgiye sahip olmalarına yardımcı olacak yeni bir programın başlangıcını temsil ediyor. Kullanıcıların bilinçli kararlar alabilmeleri için tüm geliştiricilerin veri toplama ve kullanım uygulamalarının şeffaf olması oldukça önemli.



Uygulama geliştiricileri, Apple'ın geliştirici portalında etiketlerini güncelleyebilecekler. Böylece kullanıcılar, geliştiricilerin uygulamaları için izledikleri veri uygulamalarıyla ilgili güncel bilgilere sahip olabilecekler. Apple, geliştiricilere bu bilgileri doğru bir şekilde doldurmalarına yardımcı olacak kaynaklar sağlamaya devam edecek.



DAHA ŞEFFAF BİR SÜREÇ



Uygulama ürün sayfalarında, bir uygulamanın toplayabileceği veri türleri ve uygulamanın bu verileri sizi izlemek için kullanıp kullanmayacağı ya da verilerin size bağlanıp bağlanmayacağı gösterilecek. Üç kategoride veri türü toplanacak: “sizi izlemek için kullanılan veriler”, “sizinle ilişkilendirilen veriler” ve “sizinle ilişkilendirilmeyen veriler”.



İzleme, bir uygulamadan toplanan kullanıcı veya aygıt verilerinin kullanıcıya bağlanmasını veya diğer şirketlerin uygulama, web sitesi ya da çevrimdışı özelliklerinden toplanan aygıt verilerinin hedeflenmiş reklamlar veya reklam ölçümü amacıyla kullanılmasını ifade ediyor. İzleme aynı zamanda kullanıcı veya aygıt verilerinin veri aracılarıyla paylaşılması anlamına geliyor.



Sizinle ilişkilendirilen veriler; uygulamadaki kullanıcı hesabınız, aygıtınız veya diğer ayrıntılar aracılığıyla kimliğinizle ilişkilendirilen verileri ifade ediyor.



KULLANICILARA GİZLİLİKLERİ İÇİN ÇOK DAHA FAZLA DENETİM VERİLECEK



Özetlerde uygulamanın toplayabileceği veri türlerinin gösterilmesinin yanı sıra iOS, kullanıcılara bir uygulamanın kullanıcının aygıtına indirildikten sonra erişebileceği veri türleri üzerinde ayrıntılı denetim sağlamasına olanak veren başka birçok gizlilik özelliği sunuyor.



Bu denetimlere ek olarak, kullanıcıların uygulamayı indirmeye ve geliştiricilere farklı veri türlerine erişmeleri için izin vermeye karar vermeleri durumunda, bir geliştiricinin toplayabileceği veriler hakkında daha kapsamlı bir görünüme sahip olmaları önemli. App Store’daki yeni gizlilik bilgileri de bu amacı taşıyor.



Apple, 8 Aralık’tan itibaren geliştiricilerin uygulamalarını güncellemek için App Store’a bu yeni gizlilik bilgilerini göndermelerini zorunlu tutmaya başladı. Bunun için geliştiricilerin uygulama veya iş modellerinde değişiklik yapmaları gerekmiyor. Bu kapsamda yalnızca kullanıcılara uygulamaların kullanıcıyı izlemek ve kullanıcıya bağlamak için topladığı veriler hakkında şeffaflık sağlanıyor.