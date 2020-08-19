Anadolu Üniversitesi öğrencilerle dijital platformda buluştu

AÜ Haber Merkezi Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci adaylarının akıllarındaki soru işaretlerini gidermek adına var gücüyle çalışan AÜ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrenci adaylarının ve çalışanlarının sağlıklarını riske atmamak adına tanıtım ve rehberlik faaliyetlerini dijital ortamlarda gerçekleştirdi.

Bu kapsamda "Senin hayalin, senin üniversiten" sloganıyla "Tercihim Eskişehir" ve "Tercihim Anadolu" platformlarında öğrenci adaylarının merak ettiği bölümler/programlar, yurt dışı ilişkileri, kampüs ve şehir olanakları, öğrenci kulüpleri ve topluluklar, çift ana dal/yan dal olanakları başta olmak üzere tüm sorular hakkında detaylı bilgiler verdi.

Söz konusu platformların zengin içeriği sayesinde 130 bine yakın üniversite adayı, akademisyenlerden 163 programla ilgili bilgi alarak bölümlerini tanıma olanağı elde etti.

5 sanal fuara katıldı

AÜ, sanal olarak yapılan Online Marmara Üniversite Tercih Günleri, Study in Turkey, Online Üniversite Tercih Fuarı, Online Üniversite Tercih Fuarı, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı, Kariyerini Keşfet fuarlarına katılarak tanıtım hizmeti gerçekleştirdi.

Sanal fuarlarda AÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile İstanbul Tanıtım Ofisi ve Uluslararası İlişkiler Birimi kurumsal iletişim personeli aktif olarak gelen soruları online olarak yanıtladı.



