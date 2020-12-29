Airpods Max'in fiyatı 140 kat arttı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Airpods serisi kablosuz kulaklıklarıyla bir süredir kablosuz kulaklık sektöründe öne çıkan isimlerden biri olan Apple, son olarak kablosuz kulak üstü kulaklığı Airpods Max'in duyurusunu yapmıştı. Şirket, Türkiye'de de satışa sunduğu bu ürünün fiyatını ise 5699 TL olarak belirledi.

Diğer yandan Apple'ın ürünlerini 'altın'la kaplayan Caviar isimli şirket, bu kez Airpods Max için kolları sıvadı. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farlı renk seçeneğinde gelen özel Airpods Max modellerinin fiyatı ise 108 bin doları buluyor.

Diğer bir deyişle bu kulaklık için yaklaşık 800 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.



Özel Airpods Max'in özellikleri ise farklılık göstermiyor. Bu noktada en önemli yenilik tasarımda kendini gösteriyor.

Şirket, daha önce de pek çok iPhone modeli için benzer bir çalışmaya imza atmış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.



