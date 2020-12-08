AirPods Max: İşte Apple'ın fiyatıyla şaşırtan yeni kulaklığı
Apple, uzun süredir beklenen yeni kulak üstü kulaklığı AirPods Max'i duyurdu. İşte kulaklığın öne çıkan özellikleri ve Türkiye fiyatı...
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Apple bugün sürpriz bir kararla AirPods serisine yeni bir kulaklık ekledi, kulak üstü kulaklık AirPods Max’i duyurdu.
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AirPods Max; özel akustik tasarıma sahip. Ürün, H1 çipler ve özel yazılımlarla bilişimsel ses özelliğine güç vererek Adaptif EQ, Aktif Gürültü Engelleme, Şeffaf mod ve uzamsal ses olanağı sunuyor.
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Uzay grisi, gümüş rengi, gök mavisi, yeşil ve pembe olmak üzere beş renk seçeneğiyle gelen AirPods Max, bugünden itibaren Türkiye'de sipariş verilebiliyor. Teslimat tarihi ise 15 Aralık.
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Kafa bandını kaplayan nefes alma özelliğine sahip örgü başlık, ağırlığı dağıtacak ve başın üzerindeki basıncı azaltacak biçimde üretildi.
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Paslanmaz çelik kafa bandı çerçevesi çok çeşitli baş şekilleri ve boyutları için dayanıklılık ve esneklik sunuyor.
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Sağ ve sol kulaklıklar, kulaklık basıncını dengeleyip dağıtan ve kulaklığın kullanıcının başının konturlarına uyması için bağımsız şekilde dönmesini sağlayan bir mekanizmayla kafa bandına bağlanıyor.
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Her bir kulaklıkta ses yalıtımı sağlamak üzere akustik olarak geliştirilmiş hafızalı köpük kullanılıyor.
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Apple Watch’un Digital Crown tasarımını kullanan ürün, bu buton ile hassas ses düzeyi denetiminin yanı sıra ses çalma veya duraklatma, sonraki parçaya geçme, telefon aramalarını cevaplama veya sonlandırma ve Siri’yi etkinleştirme olanağı sunuyor.
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AirPods Max’te derin baslar, hassas orta aralıklar ve canlı, net yüksek frekans genişletme sağlayan 40 mm dinamik sürücü bulunuyor.
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Apple'dan yapılan açıklamaya göre üründeki ikili neodimyum halka mıknatıslı motor, maksimum ses düzeyinde de AirPods Max’in duyulabilir aralığın tamamı genelinde yüzde 1’den az toplam harmonik bozulma seviyesini korumasına imkan veriyor.
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Sağ ve sol kulaklıkta bulunan Apple tasarımı H1 çip, saniyede 9 milyar işlem yapabiliyor.
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AirPods Max, aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanıyor. Sağ ve sol kulaklıkta bulunan dışa dönük üç mikrofon çevredeki gürültüyü algılarken, kulaklığın içindeki bir mikrofon da dinleyicinin kulağına ulaşan sesi izliyor. Gürültü engelleme, bilişimsel ses teknolojisini kullanarak kulaklık uyumuna ve hareketine gerçek zamanlı biçimde uyum sağlıyor.
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AirPods Max ile kullanıcılar, müzik dinlerken bir yandan da çevredeki sesleri duymak için Şeffaf moda geçiş yapabiliyorlar. Böylece kullanıcının kendi sesi dahil her şey duyulurken ses de çalmaya devam ediyor. Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf mod arasında geçiş yapmak için gürültü denetimi düğmesine bir kez basmak yeterli.
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AirPods Max, sesleri bir mekan içinde her yere yerleştirmek için dinamik baş izleme özelliğine sahip uzamsal ses özelliğinden yararlanıyor. AirPods Max ve iPhone veya iPad’deki jiroskop ve ivmeölçeri kullanan uzamsal ses, kullanıcının başının ve aygıtın hareketini izliyor, hareket verilerini karşılaştırıyor, ardından ses alanını, kullanıcının başı hareket ederken bile aygıta bağlı kalacak şekilde yeniden eşliyor.
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AirPods Max; Aktif Gürültü Engelleme ve uzamsal ses özellikleri etkinken 20 saate kadar batarya ömrü sunuyor.
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AirPods 1599 TL başlayan fiyatlarla, AirPods Pro ise 2499 TL karşılığında satışa sunuluyor. Peki AirPods Max'in Türkiye fiyatı ne oldu?
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AirPods Max'in Türkiye fiyatı 5699 TL olarak belirlendi.