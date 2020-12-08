AirPods Max: İşte Apple'ın fiyatıyla şaşırtan yeni kulaklığı

AirPods Max ile kullanıcılar, müzik dinlerken bir yandan da çevredeki sesleri duymak için Şeffaf moda geçiş yapabiliyorlar. Böylece kullanıcının kendi sesi dahil her şey duyulurken ses de çalmaya devam ediyor. Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf mod arasında geçiş yapmak için gürültü denetimi düğmesine bir kez basmak yeterli.