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Teknoloji
Haber Giriş: 11.12.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Adobe Flash 'ölüm'ünden önce son güncellemesini aldı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Adobe Flash 'ölüm'ünden önce son güncellemesini aldı
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2020 yılı sonunda kullanıma tamamen kapatılması beklenen Adobe Flash için son kez resmi güncelleme yayınlandı.

Adobe tarafından geliştirilen ve yıllardır kullanılarak internetin temel taşı haline gelen Flash, zaman içinde ortaya çıkan güvenlik açıkları ve performans sorunlarıyla çağ dışı kalarak adeta kullanıcıları canından bezdirdi.

Chrome ve Safari gibi popüler tarayıcılar tarafından artık neredeyse hiç kullanılmayan Flash Player için yolun sonu yaklaştı. Adobe ise, 2020'nin sonunda kullanım dışı kalacak olan Flash için son kez resmi güncelleme yayınladı.

Adobe'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Bugün, Çin dışındaki tüm bölgeler için en son Flash Player güncellemesini duyuruyoruz. Bu vesileyle son yirmi yılda Flash Player kullanan ve harika içerikler üreten tüm müşterilerimize ve geliştiricilerimize teşekkür etmek istiyoruz.

31 Aralık 2020'den itibaren Flash desteği tamamen bitecek ve 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren de web tarayıcılarında Flash içerikleri engellenmeye başlayacak.

Adobe'dan yapılan açıklamada Flash Player'ı kullanıcıların silmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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