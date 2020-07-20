12 aylık Xbox Live Gold satışı sona erdi

Microsoft, sessiz sedasız Xbox Live Gold için 12 aylık üyelik sistemini kaldırdı. Bu üyelik paketini satın alan kullanıcılar, daha fazla indirimden yararlanabilirken, şirketin neden 12 aylık aboneliği kaldırıp 3 aylık abonelikle sınırlı bıraktığı bilinmiyor.

Ancak Microsoft'a yakın kaynaklara göre bu değişiklik, Xbox Live Gold'un ömrünün sonuna yaklaşmasıyla yakından ilgili. Şirketin Xbox Gamepass Ultimate için oyuncuları yönlendirdiği biliniyor ve Xbox Live Gold'da bulunan üyelerin bu platforma taşınması bekleniyor.

Özellikle de ilerleyen aylarda Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox Seriex X'in tanıtılmasıyla birlikte Xbox Live Gold'un geleceğinin nasıl olacağı da netleşmiş olacak.

Microsoft her ne kadar 12 aylık aboneliği kaldırmış olsa da, üçüncü parti şirketlerden halen bu süreyi bulan abonelik satın alınabiliyor.



