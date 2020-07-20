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Teknoloji
Haber Giriş: 20.07.2020 - 07:59,Son Güncelleme:

12 aylık Xbox Live Gold satışı sona erdi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
12 aylık Xbox Live Gold satışı sona erdi
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Microsoft'un oyun servisi Xbox Live Gold üyeliğinde değişikliğe gidildi; oyunculara sunulan 12 aylık abonelik sistemi kaldırılırken, kullanıcılar en fazla 3 ay abonelik alabiliyor ve 3 ay sona erdiğinde yeniden aboneliğini devam ettirebiliyor.

Microsoft, sessiz sedasız Xbox Live Gold için 12 aylık üyelik sistemini kaldırdı. Bu üyelik paketini satın alan kullanıcılar, daha fazla indirimden yararlanabilirken, şirketin neden 12 aylık aboneliği kaldırıp 3 aylık abonelikle sınırlı bıraktığı bilinmiyor.

Ancak Microsoft'a yakın kaynaklara göre bu değişiklik, Xbox Live Gold'un ömrünün sonuna yaklaşmasıyla yakından ilgili. Şirketin Xbox Gamepass Ultimate için oyuncuları yönlendirdiği biliniyor ve Xbox Live Gold'da bulunan üyelerin bu platforma taşınması bekleniyor.

Özellikle de ilerleyen aylarda Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox Seriex X'in tanıtılmasıyla birlikte Xbox Live Gold'un geleceğinin nasıl olacağı da netleşmiş olacak.

Microsoft her ne kadar 12 aylık aboneliği kaldırmış olsa da, üçüncü parti şirketlerden halen bu süreyi bulan abonelik satın alınabiliyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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