Almanya’da çocuklar oyunu eğlenerek öğrenecek

Futbol, her türden ilginç gerçeklerle, şaşırtıcı olaylarla, uzun ve renkli bir geçmişi olan içinde eğlencenin ve coşkunun barındığı, 90 dakika boyunca herkesi büyüleyen, bu köşenin adı gibi güzel bir oyun.

Gerçek olan şu ki oyunun güzel yanını, nasıl geliştiğini unuttuk. Çocukların eğlenme hakkını, birey olma hakkını unuttuk. Onlara daha küçücük yaşlarda büyük sorumluluklar yükledik.

‘Futbol güzel bir oyundur’ demek yerine ‘futbol bir ölüm kalım meselesidir’ dedik. Renklerle ayırdık önce çocukları.

DEVRiMi YiNE ALMANLAR YAPTI

Yenilgilerde normal olmayı değil, kahrolmayı öğrettik.

Rakibi kazandığında tebrik etmenin ne kadar değerli olduğunu unutturduk.

Çok çalışıp istikrarın değil, anlık başarıların önemini vurguladık.

Onlara çocuk olmayı, oynarken eğlenmeyi doya doya yaşatamadık...

Ve sonunda hep Almanların kazandığı bu oyunda devrimi yine onlar yapmaya karar verdi. Ülkede 11 yaş altı çocukların futbol oynama şeklini değiştirecek yeni bir dönemi başlattı.

Yetişkinler gibi değil çocuklar gibi düşünmeleri gerektiğine karar veren Almanya Futbol Federasyonu artık ‘oyun içinde eğlenen çocukların futbolda kalıcı olacağına’ inanıyor.

Çocukların küçük yaşlarda büyükler gibi oyunlar oynadığı, fiziksel veya teknik olarak daha az gelişmiş gençlerin topa sınırlı şekilde dokunduğu ve ebeveynlerin bazen çocukların zararına olacak davranışlarının önüne geçmek isteyen DFB’nin yeni düzenlemelerinin temel ilkeleri ise şunlar:

Oyunlar küçük alanlarda oynanacak.

Süreler kısa olacak.

Oyuna herkes dahil olacak ve çocuklar düzenli bir rotasyona tabi tutulacak.

Hakem olmayacak ve antrenörler ile ebeveynlerin katılımı minimumda tutulacak.

Resmi maçların ve liglerin yerini öğleden sonra oyunları ve festivaller alacak.

BAYERN ADIM ATTI

Düzenlemeler, 21 bölgesel derneğin tümünü kapsayan 2 yıllık bir pilot aşamadan sonra uygulamaya konuldu ve çocuklardan ‘iyi deneyimler’ ile ‘çok olumlu’ geri bildirimler alındı ve düzenleme 11 Mart’ta onaylandı.

Bu uygulama 2024-25’in başlangıcından itibaren zorunlu olsa da pek çok bölge ve kulüp yeni kuralları hayata geçirmeye başladı. B.Münih şimdiden U-11’e kadar gençleri almayacağını açıkladı.

OYUN, EĞLENCE VE GOLLER...

DFB açıklamasında “Topla oynamak ve gol, bu kadar çok çocuğun ve gencin futboldan zevk almasının ana nedeni. Yeni oyun biçimleri, sahadaki tüm çocuklara mümkün olduğunca sık topu ayaklarının altına alma, oyunda aktif rol, gol ve kişisel bir duyguya sahip olma fırsatı vermeyi amaçlamakta” dedi.

Değişiklikler, ‘Funino’ kavramından (fun-eğlence ve nino-İspanyolca çocuk kelimelerinin sentezi) büyük ölçüde etkilenerek ortaya çıkarıldı.

Özellikle düşük performans gösteren veya fiziken yetersiz çocuklar, klasik yarışma formatlarında kaybedildi. Hem oyunun eğlencesini hem daha fazla gelişme şansını yakalayamadı.

Bu uygulama, futbolu ilgili yaş gruplarında daha çocuk dostu yapıyor. Futbol nedir? Oyun, eğlence ve goller... Yeni sistemin desteklediği şey bu.

ÇOCUKLAR KARAR VERECEK

Yeni formasyonla çocuklar iyi performans göstermeseler bile birçok şekilde gol atabilecekler. Daha sık dripling yapacak ve daha fazla hareket edecek. Bu da tekniği ve her bir çocuğun yaptığı sporu geliştirmesi demek.

Oyunlarda geleneksel hakem olmayacak. Eğitmenler ve süpervizörler sadece gerektiğinde müdahale edecek. Amaç kararları mümkün olduğunca çocukların vermesi.

Yeni rekabet biçimleri kafa vuruşlarını neredeyse imkansız kılıyor. Çünkü oyun alanının boyutu önemli ölçüde daha küçük, taç atışı ve kale vuruşu top sürme ile yer değiştiriyor ve kaleci neredeyse hiç başlama vuruşu yapmıyor. Bu şekilde DFB ve diğer bazı ulusal derneklerin uyguladığı gibi yasak veya düzenlemeler getirmek zorunda kalmadan, genç yaşta her yaşa uygun eğitim gerçekleştirmiş olacak.

HEDEF 500 BiNDEN ÇOK ÇOCUK

DFb, yeni düzenlemelerin 10 binden fazla kulüpte 35 bin takımda yarım milyondan fazla çocuğu etkileyebileceğini düşünüyor.

Şubat 2019’da DFB Milli Takımlar Direktörü oliver bierhoff, Almanya’nın 2018 Dünya Kupası ilk turunda elenmesinin ardından ‘Zuruck an die Weltspitze’ (Dünyanın Zirvesine Dönüş) başlıklı bir etkinliğe liderlik yaptı. Etkinlik sonrası alınan yeni kararlar hızlıca hayata geçirildi ve şimdi Almanya yeni bir dönemin kapısını bu yeni uygulamayla açmak için çalışıyor. Oyun bu yeni projeyle yeniden özünü bulacak mı hep beraber göreceğiz...

YENi FORMASYON HAKKINDA...

U-6 VE U-7

2’ye 2 ya da 3’e 3 maçlar olacak.

Sahalar 16X20 ya da 28X22 metre boyutunda olacak.

Her takım maksimum iki yedek oyuncu barındıracak.

Oyunlar dört gol üzerinden oynanacak ve her gol sonrası her iki takım da birer oyuncu değiştirecek.

Her turdan sonra kazanan takım bir adım öne çıkarken kaybeden bir adım geri gidecek. Bu sayede çocukların daha az hayâl

kırıklığı yaşamaları planlanıyor.

U-8 VE U-9

3’e 3 ya da 5’e 5 maçlar olacak.

Sahalar 28X22 ya da 40X25 metre boyutunda olacak.

U-10 VE U-11

5’e 5 ya da 7’ye 7 maçlar olacak.

Sahalar 40X25 ya da 55X35 metre boyutunda olacak.

Dört takımlı turnuva formatı ve her biri 2 x 12 dakikalık oyun süreleri geçerli olacak.