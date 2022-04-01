Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu! Tarihte ilk kez...

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Macaristanda devam eden 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar mücadeleleri tamamlandı. Türkiye takım halinde, 2 altın, 1 gümüş ve 1 de bronz madalya alarak büyük kadınlarda ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.



Budapeştede düzenlenen şampiyonaya Türkiye kadın milli takımı damgasını vurdu.

TARİHTE İLK KEZ

Türkiye, Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile altın; Buse Tosun Çavuşoğlu ile gümüş ve Bediha Gün ile de bronz madalya kazanarak 140 puan topladı ve büyükler tarihinde Avrupada ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın 2’ncisi 135 puanla Ukrayna, 3’üncüsü ise 110 puanla Bulgaristan oldu.

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U23TE DE ŞAMPİYON OLMUŞTU



Bu arada Türkiye, mart ayının başında Bulgaristanda yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda da takım halinde şampiyon olmuştu.

Böylece 20 gün içerisinde önce U23, ardından da büyükler olmak üzere 2 önemli turnuvada Türk Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olarak tarihe adını yazdırdı.

Öte yandan bu turnuva ile birlikte Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde büyüklerde Türk kadın sporcularının aldığı madalya sayısı ise 7 altın, 3 gümüş ve 14 bronz madalyaya ulaştı.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK TARİHİ BİR BAŞARI

Türkiye Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman, takım halinde Avrupa şampiyonu olmalarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. U23'ü bir ay önce kapattıklarını ve orada da Avrupa Şampiyonu olduklarını hatırlatan Kahraman, "Burada da tekrar büyüklerde Avrupa Şampiyonu olmak tarihi bir başarı. İki defa 3üncülük vardı, ikincilik yoktu. Kızlarımız savaştılar. Busenin şampiyon olması için gerçekten çok az kalmıştı. Orada sadece bir oyunda hata yaptı ve hatada tuşlandı. Bu demektir ki biz takım halinde şampiyonluğu hak ettik. Ukrayna gibi güçlü bir ülkenin olması, diğer ülkelerde büyüklerde olimpiyat madalyalı sporcular var. Gençlerimiz de gerçekten savaştı. Yenilseler de savaştılar. Bende onu istedim onlardan. Başkanımız da aynı şekilde söyledi. Yenilebilirsiniz ama savaşarak yenilin dedi. Bu başarıyla bizim çitamız yükseldi. Yükseldiğimiz için işimiz çok daha zor. Avrupa Şampiyonu takımı bir basamak daha taşımamız lazım. Dünya şampiyonasında da üçüncülük var. Biz, şampiyonluk peşindeyiz. Burada tarihi bir başarı daha var. 4 kez Avrupa Şampiyonu olan Yasemin Adar'ın 5inci şampiyonluğu. Burada 5inci kez şampiyon olması gururlandırdı. Yasemin olimpiyattan sonra ameliyat geçirdi, bunu kimse bilmiyor. Risk aldık burada. 1.5 aylık çalışmayla geldi, kendisi çok hızlı toparladı. Rakibi de Estonyalı dünya şampiyonu, Avrupa Şampiyonu. Amerikalı Grey'i yenen bir sporcu. Bizim Yasemin ile hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Buradan başlamış oldu. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz" dedi.