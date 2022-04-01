Sergio Agüero futbola geri dönmek istiyor!

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Manchester City'de uzun yıllar forma giyen ve yaz transfer döneminde Barcelona'nın yolunu tutan Sergio Agüero, yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.

Footmercato'nun haberine göre; Arjantinli yıldız, tekrar sahalara dönmek istiyor.

'ANTRENMAN YAPMAK İSTİYORUM'

Agüero, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dün tekrar futbol oynayabileceğim aklıma geldi. Doktorlar bana beş ya da altı ay hareketsiz kalmam gerektiğini söylediler ama ben tekrar antrenman yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de kalp krizi geçiren Eriksen'in tekrar sahalara dönmesinin Arjantinli oyuncuya da ilham verdiği vurgulandı