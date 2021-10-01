Cimbom umut tazeledi

Galatasaray Avrupa macerasının ikinci grup maçında Marsilya karşısına krizi fırsata çevirmek umuduyla çıktı. Güven sağlamak, camiayı genç takım etrafında kenetlemek, moral kotarmak için ideal fakat zorlukları da ortada bir maçtı.

Ateşli tribünler önünde genç kadronun nasıl bir direnç göstereceği ile ilgili endişeleri sıfırlayarak başlangıç yaptı sarı kırmızılı takım...

Benzerini Lazio maçında gördüğümüz türden bir baskıyla girdi oyuna ve ilk dakikalarda aksiyon önceliğini kazanarak diş gösterdi.

Topa hâkim oldu, maçı tribün baskısını da kıracak bir tempoda tutmayı başardı, uzun süre rakibin organize şekilde üstüne gelmesine fırsat tanımadı.

‘NET ÖTESi’ POZiSYON

Marsilya’nın ‘A Planı’nı sekteye uğrattıktan sonra rakibin kalesini de zorlamaya çalıştı ancak sürekli net pozisyonların kıyısından dönmekle yetindi. İlk yarının uzatma bölümünün son anında Kerem’le yakalanan ancak gole dönüşmeyen ‘net ötesi’ pozisyon kaçan en büyük fırsattı.

Öte yandan, 35’inci dakikada Cengiz’in mükemmel şutunu Muslera’nın daha da mükemmel şekilde kurtarması ve Taylan’ın kendi kalesini tehdit eden kafa vuruşu dışında büyük bir tehlike veya bunaltıcı türden baskı yaşamadı...

SAKiNLiKLERiNi KORDULAR

İkinci yarıya Marsilya daha kararlı bir şekilde başladı ve Galatasaray’ı kendi sahasına kapatmaya çalıştı ancak ilk sarsıntıyı atlatan sarı kırmızılılar dengeyi yeniden sağlamayı başardı.

Pas zincirinde yaşadığı kopukluklar yüzünden soğuk ter döktüğü olsa da rakibin mutlak hâkimiyet kurmasına imkân tanımadı. Son dakikalarda biraz yoğunlaşma eğilimi gösteren atakları sakinliğini koruyarak savuşturdu, tempoyu belirledi, çok zor bir deplasmandan puanı aldı ve gruptaki liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Direncini, konsantrasyonunu, mücadeleci yapısını göstererek eleştiri bulutlarını araladı, sabırsızlıkla ve umutla beklenen 2021 model Galatasaray için olumlu bir sinyal çaktı. Daha ne olsun!..