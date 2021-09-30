Son Dakika: Marsilya - Galatasaray maçında olay! Hakem maçı durdurdu...

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Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki mücadeleye sahada taraftarlar arasında yaşanan olaylar damga vurdu.

Karşılaşmanın 38. dakikasında iki takım taraftarları arasında yaşanan olaylar nedeniyle Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, maçı durdurdu.

İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Fransız futbolseverler Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne gitmek istedi ancak emniyet görevlileri buna izin vermedi.

ÖNCE TERİM SONRA MUSLERA VE PAYET

Taraftarlar arasında gerilim devam ederken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devreye girdi ve sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne gitti. Bazı taraftarlarla konuşan tecrübeli teknik adam, sakin olmalarını talep etti.

Fatih Terim'in ardından Galatasaray'da Muslera, Marsilya'da ise Payet tribünlere giderek taraftarları yatıştırmaya çalıştı.

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Polislerin olaya müdahale etmesi sonrası gerilim azaldı ve maç, 8 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

MAÇ ÖNCESİ PROVAKASYON

Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçın öncesinde tribünlerde arbede yaşanmıştı.

Üst düzey güvenlik önlemleri eşliğinde Veledrom Stadı'na giren Galatasaray taraftarı, ummadığı bir olayla karşılaşmıştı.

Bir Marsilya taraftarı, tribünde Yunanistan bayrağı açarak sarı-kırmızılı futbolseverleri kışkırtmak istemişti. Polis olaya müdahale etti ve taraftarı dışarı çıkardı ancak stattaki gerginlik devam etmişti.

Fransız polisi, deplasmanda tribününde bulunan Galatasaray taraftarına müdahalede bulundu ve iki taraf arasında arbede yaşanmıştı.