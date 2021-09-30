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Son Dakika: Marsilya - Galatasaray maçında olay! Hakem maçı durdurdu...

#Galatasaray#Marsilya#UEFA Avrupa Ligi
Son Dakika: Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...

Son dakika haberi... Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan mücadele, iki takım taraftarlarının birbirlerine meşale ve ses bombası atılması nedeniyle hakem tarafından durduruldu.

Marsilya - Galatasaray maçında gerginlikMarsilya - Galatasaray maçında gerginlik
Marsilya - Galatasaray maçında gerginlik

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Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki mücadeleye sahada taraftarlar arasında yaşanan olaylar damga vurdu.

Karşılaşmanın 38. dakikasında iki takım taraftarları arasında yaşanan olaylar nedeniyle Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, maçı durdurdu.

Canlı Anlatım: Marsilya Galatasaray maçı

İlgili Haber:Canlı Anlatım: Marsilya Galatasaray maçı

İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Fransız futbolseverler Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne gitmek istedi ancak emniyet görevlileri buna izin vermedi.

Son Dakika: Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...

ÖNCE TERİM SONRA MUSLERA VE PAYET

Taraftarlar arasında gerilim devam ederken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devreye girdi ve sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne gitti. Bazı taraftarlarla konuşan tecrübeli teknik adam, sakin olmalarını talep etti.

Fatih Terim'in ardından Galatasaray'da Muslera, Marsilya'da ise Payet tribünlere giderek taraftarları yatıştırmaya çalıştı.

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Son Dakika: Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...

Polislerin olaya müdahale etmesi sonrası gerilim azaldı ve maç, 8 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

Son Dakika: Marsilya-Galatasaray maçı öncesi arbede Fransızlar Yunanistan bayrağı açtı ve...

İlgili Haber:Son Dakika: Marsilya-Galatasaray maçı öncesi arbede! Fransızlar Yunanistan bayrağı açtı ve...

MAÇ ÖNCESİ PROVAKASYON

Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçın öncesinde tribünlerde arbede yaşanmıştı.

Üst düzey güvenlik önlemleri eşliğinde Veledrom Stadı'na giren Galatasaray taraftarı, ummadığı bir olayla karşılaşmıştı.

Son Dakika: Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...

Bir Marsilya taraftarı, tribünde Yunanistan bayrağı açarak sarı-kırmızılı futbolseverleri kışkırtmak istemişti. Polis olaya müdahale etti ve taraftarı dışarı çıkardı ancak stattaki gerginlik devam etmişti.

Fransız polisi, deplasmanda tribününde bulunan Galatasaray taraftarına müdahalede bulundu ve iki taraf arasında arbede yaşanmıştı.

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#Galatasaray#Marsilya#UEFA Avrupa Ligi