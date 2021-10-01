Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den olaylar hakkında açıklama! 'Tahrik ettiler'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Marsilya'yı iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Cengiz'le beraber iki kenarı genişte kullanan bir takım. Çok adamla da hücum yaptıkları için Berkan'la iyi kapattık.

HAKEM BARİYERİNE TAKILDI

Cicaldau hakem bariyerine takıldı. Bu da herhalde enteresan notlar arasına geçecek. Bu arada kale boş, kaleci yok. İlk yarı taktiksel anlamda iyi cevap verdik ve bize pres yapmalarına müsaade etmedik.

HER GÜN TECRÜBELENDİRECEKTİR

Burada son dakikalarda sıkışmanız çok doğal. Giren ve çıkanların değişmediği bir Marsilya var, iyi bir takımlar. Bunlar gençlerimizi her gün tecrübelendirecekti.

SAVUNMAYI DA DOĞRU YAPMAK LAZIM

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Benim takımlarım genel olarak en çok gol atan takımlar listesinde önde olur. Herhalde başlayacağız. Bugün biz de doğru işler yaptık. Bazen savunmayı da doğru yapmak lazım, bugün bunu başardık. 1 puan bazen sizi başka yerlere taşır.

ERMENİ BAYRAĞI AÇARSANIZ...

Karşı tarafta sürekli Ermeni bayrağı açarsanız tribünümüzü tahrik ediyorsunuz... Yunan bayrağı, Ermeni bayrağı... Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Yürekleriyle, destekleriyle bizi yalnız bırakmadılar.

LİDER GİTMEK EN BÜYÜK AMACIMIZ

Lider gitmek en büyük amacımız. Genelde bu rakiplerle Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırdık, özlediler bizi herhalde...