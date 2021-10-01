Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den olaylar hakkında açıklama! 'Tahrik ettiler'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...Marsilya - Galatasaray maçında olay! Hakem maçı durdurdu...#Galatasaray
Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan 2 isim tepki gördü ve...Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan! 2 isim tepki gördü ve...#Mert Hakan Yandaş
Kovid-19da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... Zincirleme ihmal sonucu...Kovid-19'da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... 'Zincirleme ihmal sonucu...'#Sağlık Bakanlığı
Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)#Galatasaray
ABD ordusunda neler oluyor Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttıABD ordusunda neler oluyor? Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttı#ABD
Başkan sahaya indi Marsilya-G.Saray maçı sonrası...Başkan sahaya indi! Marsilya-G.Saray maçı sonrası...#Marsilya
Bakan Özer, 6 Eylülden bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladıBakan Özer, 6 Eylül'den bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladı#Okullar
Fenerbahçe evinde kaybetti 3 gol...Fenerbahçe evinde kaybetti! 3 gol...#UEFA
MGKdan kritik mesajlar Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadeleMGK'dan kritik mesajlar! Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadele#Milli Güvenlik Kurulu
Olympiakosun sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözlerOlympiakos'un sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler!#Olympiakos
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AKMde isim tartışmalarına son nokta böyle konulduAKM'de isim tartışmalarına son nokta böyle konuldu#AKM
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke ettiÖksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke etti#Karabük
Miçotakisten Türkiye açıklaması: Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den olaylar hakkında açıklama! 'Tahrik ettiler'

#Galatasaray#Fatih Terim#Marsilya
Son Dakika: Galatasarayda Fatih Terimden olaylar hakkında açıklama Tahrik ettiler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Marsilya'yı iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Cengiz'le beraber iki kenarı genişte kullanan bir takım. Çok adamla da hücum yaptıkları için Berkan'la iyi kapattık.

HAKEM BARİYERİNE TAKILDI

Cicaldau hakem bariyerine takıldı. Bu da herhalde enteresan notlar arasına geçecek. Bu arada kale boş, kaleci yok. İlk yarı taktiksel anlamda iyi cevap verdik ve bize pres yapmalarına müsaade etmedik.

HER GÜN TECRÜBELENDİRECEKTİR

Burada son dakikalarda sıkışmanız çok doğal. Giren ve çıkanların değişmediği bir Marsilya var, iyi bir takımlar. Bunlar gençlerimizi her gün tecrübelendirecekti.

SAVUNMAYI DA DOĞRU YAPMAK LAZIM

Haberin Devamı

Benim takımlarım genel olarak en çok gol atan takımlar listesinde önde olur. Herhalde başlayacağız. Bugün biz de doğru işler yaptık. Bazen savunmayı da doğru yapmak lazım, bugün bunu başardık. 1 puan bazen sizi başka yerlere taşır.

ERMENİ BAYRAĞI AÇARSANIZ...

Karşı tarafta sürekli Ermeni bayrağı açarsanız tribünümüzü tahrik ediyorsunuz... Yunan bayrağı, Ermeni bayrağı... Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Yürekleriyle, destekleriyle bizi yalnız bırakmadılar.

LİDER GİTMEK EN BÜYÜK AMACIMIZ

Lider gitmek en büyük amacımız. Genelde bu rakiplerle Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırdık, özlediler bizi herhalde...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fatih Terim#Marsilya