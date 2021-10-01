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Son Dakika Haberi... Marsilya Başkanı Longoria, Galatasaray maçı sonrası hakemin üzerine yürüdü!

#Marsilya#Galatasaray#UEFA
Son Dakika Haberi... Marsilya Başkanı Longoria, Galatasaray maçı sonrası hakemin üzerine yürüdü

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya-Galatasaray maçının ardından gergin anlar yaşandı. Fransız kulübünün başkanı Pablo Longoria, hakem Pawel Raczkowski'nin üzerine yürüdü.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Marsilya'da oyuncular ve kulüp başkanı, maç sonunda hakeme tepki gösterdi.

Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin son düdüğünün ardından Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, sahaya indi

Longoria, hakemin üzerine yürürken yetkililer engel oldu.

GUENDOUZI VE VAN AANHOLT GERGİNLİĞİ

Marsilya'nın iptal edilen pozisyonun içinde yer alan ve maç esnasında tartışma yaşayan Guendouzi ve Patrick van Aanholt da karşılaşma sonrasında gerginlik yaşadı.

İki takımın oyuncuları ve teknik heyetteki isimler araya girerek tansiyonu düşürdü.

Son Dakika Haberi... Marsilya Başkanı Longoria, Galatasaray maçı sonrası hakemin üzerine yürüdü

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#Marsilya#Galatasaray#UEFA