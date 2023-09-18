Trabzonspor akÄ±lcÄ± oynadÄ±

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BeÅŸiktaÅŸ, net bir ÅŸekilde Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Bjelicaâ€™nÄ±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°lk 30 dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mde topla oynayan ve rakip yarÄ± alanda Ã¶zgÃ¼venli bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ortaya koyan BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n sahte Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda Trabzonspor, rakibine pozisyon vermedi. Orta alanda sahanÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± ismi yeni transfer Mendy ile kazandÄ±ÄŸÄ± toplarla orta alanÄ± hÄ±zlÄ± geÃ§meyi hedefleyen Bjelica, BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n zaaflarÄ±ndan iyi faydalandÄ±.

ONURâ€™U OYNATMAK YANLIÅžTIÂ

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda da hÄ±zlÄ± geÃ§iÅŸler yapmak iÃ§in Trezeguet hamlesiyle 3â€™Ã¼ncÃ¼ golÃ¼ aradÄ±. BeÅŸiktaÅŸâ€™ta ise Åženol GÃ¼neÅŸ elindeki en gÃ¼Ã§lÃ¼ kadroyla sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor sanÄ±yorum. Onur, Masuaku yokken zorunluluktan sol bek oynadÄ± ve sadece Sivas maÃ§Ä±nda iyi oynadÄ± diye Trabzonspor deplasmanÄ±nda forma vermek yanlÄ±ÅŸtÄ±.

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Masuaku ve Aboubakarâ€™Ä±n yedek soyunmalarÄ±, yine zorunluluktan stoper oynayan Necipâ€™in bir kez daha 11 baÅŸlamasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lacak tercihler. Teknik adamlar Ã¶zellikle zorluk derecesi yÃ¼ksek bÃ¶yle maÃ§lara ellerindeki en gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kaliteli kadroyla Ã§Ä±karlar. Ancak Åženol Hocaâ€™nÄ±n adalet anlayÄ±ÅŸÄ±na bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± farklÄ±. Son maÃ§larda iyi oynayan Onur ve Necipâ€™i kesmiÅŸ olsa veya kadroya geÃ§ katÄ±lan ve 1 antrenmana katÄ±lan Aboubakar ile 11â€™de sahaya Ã§Ä±ksa adaletsiz davranacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor olmalÄ±. Bu kararlara saygÄ± duymak gerekiyor ve her teknik adamÄ±n bir tarzÄ± var. Åženol Hoca yeni transferleri de genellikle oynatmak iÃ§in beklemeyi tercih eden bir antrenÃ¶r.

ONUACHU BÃ–YLE Ã‡OK GOL ATARÂ

Åžu bir realite ki BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n maÃ§Ä±n hiÃ§bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Trabzonsporâ€™un agresif oyununa cevap veremediÄŸini ve pozisyon Ã¼retemediÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± BeÅŸiktaÅŸ, kanatlarÄ± iyi kapatÄ±p, oyun kurucu Amirâ€™e baskÄ± yapan her takÄ±ma karÅŸÄ± zorlanÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oyun planÄ± kanat forvetleri iÃ§eri sokup bekleri hÃ¼cuma Ã§Ä±kartÄ±p alan yaratmak ve Amir ile oyunun yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirip beklerin Ã§izgilere Ã§Ä±kmasÄ±yla rakip savunmayÄ± geniÅŸletme Ã¼zerine kurulu bir stratejisi var. Belli ki HÄ±rvat teknik adam BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± iyi analiz etmiÅŸ. DÃ¼n net Trabzonspor galibiyetinde Bjelicaâ€™nÄ±n payÄ± bÃ¼yÃ¼k. Trabzonsporâ€™da 2.01â€™lik Onuachu bÃ¶yle Ã§ok kafa golÃ¼ atar. Bir diÄŸer yeni transfer Mendy de orta alana bÃ¼yÃ¼k dinamizm katmÄ±ÅŸ.

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