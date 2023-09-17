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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: '90 dakika maçı domine ettik'

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#Trabzonspor#Bjelica#Süper Lig
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: 90 dakika maçı domine ettik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 22:40

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Bjelica'nın sözleri;

Hak ederek kazandık. 90 dakika maçı domine ettik. Savunmada geliştik, daha da büyüdük. Bunu görebiliyorsunuz. Beşiktaş'a fırsat vermedik. Taraftarlarımıza söyleyecek söz yok. İnanılmaz bir destek vardı. Galibiyette onların da payı var. Oyuncularımı da kutlarım

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RİSK ALMAK İSTEMEDİK

Abdülkadir Ömür ilk yarıdan sona içeri girdiğimizde kasığında ağrı vardı. Risk almak istemedik. Paul Onuachu bilek bölgesinde ağrı hissetti, ağrısı arttığı için oyundan aldık.

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#Trabzonspor#Bjelica#Süper Lig

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