Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: '90 dakika maçı domine ettik'

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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Bjelica'nın sözleri;

Hak ederek kazandık. 90 dakika maçı domine ettik. Savunmada geliştik, daha da büyüdük. Bunu görebiliyorsunuz. Beşiktaş'a fırsat vermedik. Taraftarlarımıza söyleyecek söz yok. İnanılmaz bir destek vardı. Galibiyette onların da payı var. Oyuncularımı da kutlarım

RİSK ALMAK İSTEMEDİK

Abdülkadir Ömür ilk yarıdan sona içeri girdiğimizde kasığında ağrı vardı. Risk almak istemedik. Paul Onuachu bilek bölgesinde ağrı hissetti, ağrısı arttığı için oyundan aldık.