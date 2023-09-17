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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 22:47

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Düşündüğümüz oyunun altında bir oyun oynadık. Oyun akıcılığımız yoktu. Kazanmayı hak etmediğimiz bir maçtı. Rakip kolay goller bulunca daha dirençli oynamaya başladı. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu

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TRABZONSPOR'UN AVANTAJI VARDI

Milli takım sonraları hep deplasmana gidiyoruz. Perşembe gelen, Cuma gelen oyuncular var. Eldeki oyuncularla çalışıyoruz, sonra gelenlerle çalışıyoruz, fizik olarak ne durumdalar bilmiyoruz. Bugün de oyuncular istekleri olsalar da kendi oyunlarının altında kaldılar. Trabzonspor'un ev sahibi olmasının avantajı vardı.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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