Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu'

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Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Düşündüğümüz oyunun altında bir oyun oynadık. Oyun akıcılığımız yoktu. Kazanmayı hak etmediğimiz bir maçtı. Rakip kolay goller bulunca daha dirençli oynamaya başladı. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu

TRABZONSPOR'UN AVANTAJI VARDI

Milli takım sonraları hep deplasmana gidiyoruz. Perşembe gelen, Cuma gelen oyuncular var. Eldeki oyuncularla çalışıyoruz, sonra gelenlerle çalışıyoruz, fizik olarak ne durumdalar bilmiyoruz. Bugün de oyuncular istekleri olsalar da kendi oyunlarının altında kaldılar. Trabzonspor'un ev sahibi olmasının avantajı vardı.