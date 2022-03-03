Michy Batshuayi böyle istedi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti ama sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. 98 dakika müthiş bir baskıyla adeta tek kale oynayan siyah beyazlılar, Michy Batshuayi’nin bitiricilik noktasındaki eksikliğinin faturasını fena halde ödemek zorunda kaldı.

BECERİKSİZLİK VE 2 HATA

Maç boyunca 12’si isabetli toplam 24 şut atan Beşiktaş, Kayserispor’un korner atmadığı maçta 14 de korner kullandı. Ancak bu kadar istek, böylesine yoğun bir baskıya rağmen gol bölgesindeki beceriksizlik yüzünden savunmada da Montero’nun 2 hatasıyla kupaya veda etti.

Şayet dün Beşiktaş’ın santrforu Mario Gomez gibi bir isim olsaydı siyah beyazlılar, bu güçlü futboluyla güle oynaya ve farklı bir skorla turu rahat geçerdi.

KAYSERİ PİYANGO BULDU

Futbol adına ortaya çok fazla bir şey ortaya koyamayan ve sadece mücadele edip kaleci Cenk Gönen’in iyi oyunuyla maça tutunmaya çalışan Kayserispor ise dün Dolmabahçe’de adeta bir piyango bileti buldu.

Futbol böyle bir oyun. Gol kelimesinin İngilizce’deki karşılığı: “amaç.” Golü bulamazsanız amacınıza, hedefinize ulaşmanız mümkün değil. Dünkü maçın ardından teknik direktör Önder Karaveli’yi eleştirmek de söz konusu değil. Eksik olan şey gol değil hatta gollerdi Beşiktaş açısından.

BİTİRİCİLİK SORUNU

Gecenin özeti: Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson’un sıra dışı bir futbol sergilediği maçta bu kadar yoğun bir baskıyla güçlü bir oyun ortaya koyan Beşiktaş dün akşam kupaya Batshuayi’nin ve Kenan Karaman’ın bitiricilik sorunları yüzünden veda etti.