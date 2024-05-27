Galatasaray o kadar baskın ve inançlıydı ki

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Galatasaray için tehlike maçın uzun süre berabere gitmesiydi. Okan Buruk’un planı da çok netti. İlk yarıda gereken skoru almak ve devre arasına rahat girmek. Skor eşitliği halinde takımın ikinci yarıda yaşayacağı stresi ve baskıyı minimuma indirmek istiyordu. Tüm hafta boyunca oyuncularıyla bu plana çalıştı.

Ve başlama düdüğü ile birlikte Galatasaray bu planı sahaya yansıttı. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ve ortada Mauro İcardi ile Konyaspor kalesini ablukaya aldılar. Tek bir plan vardı; devreye galip girmek. Ve bu planı mükemmel bir şekilde sahaya yansıttılar. Kalecileri Fernando Muslera’yı zorda bırakacak tek bir rakip atağa izin vermediler.

Sahadaki mücadeleyi izledikçe, Konyaspor’un bırakın kazanmayı, gol atmasının bile mucizelere bağlı olduğu hissediyordunuz. O kadar inançlı ve baskın bir karakter ortaya koydu Galatasaray. Bu karakterini de maçın sonuna kadar devam ettirdi. Farklı galibiyet şampiyonluğun havai fişeklerini patlattı.

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iCARDi’YE SAHiP OLMAK

Evet zaman zman eleştirildi. Özellikle son Fenerbahçe maçında çok tenkit edildi. Ama hakkını vermek gerekir. Dün attığı özellikle ikinci gol onun klasına yakışıyordu. Mauro İcardi gibi oyuncuya sahip olmak gerçekten büyük lüks. Maçı koparan isimdi.

MAÇIN RUH HALi

Oldukça kalabalık bir grupla izledim dün iki maçı da. Dolayısıyla hem Fenerbahçelilerin, hem de Galatasaraylıların maç öncesi ruh hallerini yakından inceledim. Şampiyonluk gecesi iki camia da farklı duygular arasında gidip geliyorlardı.

Galatasaray cephesi: “Acaba” sorusu sinsi bir varlık gibi beyinlerinin içine çöreklenmiş, bir tedirginlik yaşıyorlardı. Takımlarına güveniyorlar ama içlerindeki korkuyu da gizleyemiyorlardı. Endişe daha çok onların sırtındaydı.

Fenerbahçe cephesi: Bir kısmı kabullenmişti. Galatasaray’ın şampiyonluğu kaybetmeyeceğini söylüyorlardı. Ama bu tavırları biraz ‘totem’ kokuyordu. Bir kısmı ise çok iddialıydı: “Hayatın bize bir şampiyonluk borcu var” diyerek Denizli, Trabzon ve Sivas maçlarındaki laneti hatırlatıyorlardı.

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GECENiN TOTEMi

Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada ‘salavat zinciri’ paylaştı. Kabe’den şampiyonluk duası yolladı.

BENiM 5 YILDIZIM

Bütün bir sezon gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor. Şampiyonluğa giden süreçte öne çıkan isimler de elbette. Özellikle ligin ikinci yarısı itibariyle Galatasaray adına farklılık ortaya koyan 5 isim vardı.

FERNANDO MUSLERA: Onunla oynamak, her takım, her defans için bir şans.

BARIŞ ALPER YILMAZ: Tartışmasız sezonun ikinci yarısının yıldızı.

KEREM DEMiRBAY: Sezonun sürpriz ismi. Mükemmel bir çıkış yakaladı.

OKAN BURUK: Geçen haftaki Fenerbahçe maçı hariç, hemen her karşılaşmada teknik adamlık dersi verdi.

ERDEN TiMUR: Onaylayalım ya da onaylamayalım, söylemleri ve varlığı ile rakip üzerinde baskı oluşturdu ve takımı asla yalnız bırakmadı.

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FENERBAHÇE’YE HAKKI OLAN ALKIŞ

Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamladı. Samsunspor, Sivasspor ve Trabzonspor gibi maçlarda bıraktıkları puanlar onları hak ettikleri şampiyonluktan uzaklaştırdı. Ben futbolda gelişmeye inanırım. Mükemmel bir performans sergilediler. En az Galatasaray kadar alkışı hak ettiler. Bu müthiş heyecanı son dakikaya kadar bize yaşattılar.

iSMAiL KARTAL’IN SADECE BiR TANE KÖTÜ MAÇI VARDI

Sezon boyunca iki teknik adam Okan Buruk ve İsmail Kartal karşılaştırıldı. Kazanan her zaman haklıdır kuralı burada da geçerli elbette. Buruk iki sezondan bu yana tartışmasız ligin en iyi teknik adamı. Ama ben Kartal’a haksızlık yapıldığı düşüncesindeyim. Sezon boyunca eleştireceğim tek bir maçı var İsmail Kartal’ın; Olimpiyakos maçı. Fenerbahçeliler alkışlarla uğurlamalı İsmail Hoca’yı. O bunu haketti.

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OKAN BURUK’TAN MAKSiMUM KATKI

Okan Buruk ile devam edelim... Başarısı sadece şampiyonlukla sınırlı değil Okan Hoca’nın. Galatasaray takımında yer alan her oyuncunun bireysel performanslarını geliştirdiklerini görüyorum. Bir teknik adamın oyuncusuna yapabileceği maksimum katkıyı yaptı Buruk. Bu da elbette takımın bütününe yansıdı. Takımın yıllardır kanayan yarası olan sol bekteki sorunları çözen Derrick Köhn’ün performansının sırrı da Okan Buruk’un hocalığında yatıyor.

ASLA TESLiM ALINAMAYAN iKi OYUNCU

İki oyuncu bu sezona damgasını vurdu. Biri Ferdi Kadıoğlu, diğeri de Barış Alper Yılmaz. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın asla teslim alınamayan iki oyuncusuydu. Onların performansı ve mücadelesi ve profesyonelliğine şapka çıkarıyorum.