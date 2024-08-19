Semih, Immobile ve Rafa ile bu Beşiktaş çok farklı

Haberin Devamı

Süper Kupa’daki 5-0’lık Galatasaray zaferi ve ardından gelen ligdeki Samsunspor galibiyetiyle coşan taraftarlar, takımlarını seyretmek için tribünleri tamamen doldurmuştu. Sahaya çıkan 11’in sürpriz ismi, Arthur Masuaku’nun yerine sol bekte görev yapan yeni transfer Emirhan Topçu idi. Antalyaspor, İmmobile ve Gedson Fernandes’in üst üste hataları sonucunda henüz 23. saniyede golü bularak maça adeta 1-0 önde başladı. Geçen sezonki Beşiktaş ile şimdiki arasındaki fark da bu golden sonra ortaya çıktı. Geriye düşen siyah beyazlılarda, ne sahadaki oyuncularda ne de tribündeki taraftarlarda en ufak bir endişe yoktu.

DEMORALiZE OLMADILAR

· GiOVANNi van Bronckhorst’un öğrencileri hiç demoralize olmadan, son derece iştahlı ve arzulu bir şekilde rakibin üzerine gidip 13. dakikada Ciro İmmobile ile eşitliği yakaladı. Fernando Santos’tan sonra Beşiktaş’ın bu tarz oyununu taraftarlar gerçekten çok özlemiş. 23. dakikada Semih’in sol kanattan adeta söke söke götürüp İmmobile’ye servis yaptığı gol, hazırlanış ve bitiriş açısından çok güzeldi. Sezon boyunca bu sekansı çok izleyeceğimizi şimdiden söyleyebilirim.

Haberin Devamı

SEMiH-iMMOBiLE YILIN iKiLiSi

· SEMiH’in bu performansı ve istikrarı İmmobile gibi kaliteli ve tecrübeli bir santrforu gol kralı yapar. Beşiktaş maç boyu disiplinli ve bilinçli biçimde mücadele etti. Sanki Kartal’ın bir kanadı İmmobile, diğer kanadı Semih, gagası da Rafa Silva idi. Antalyaspor’un 51. dakikada bir kez daha Samudio ile fileleri havalandırması siyah beyazlıların gidişatını yine bozmadı.

RAFA, BASiT AMA ETKiLi

· YiNE olabilecek en iyi reaksiyonu verip, 56. dakikada üçüncü golü bulurken, altında Rafa Silva’nın imzası vardı. Rafa Silva basit ama etkili oynuyor, zoru kolaşlaştırıyor. Beşiktaş bu sezon Semih Kılıçsoy, Ciro İmmobile ve Rafa Silva ile çok farklı. Rakiplerinin üstüne sis misali çökebilecek klasa ve güce sahip. Son bir not olarak şunu da ekleyelim; Beşiktaş’ın bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda bol gol izlenir.