Şampiyon Galatasaray'ın 'kare as'ı X Factor'ü!

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u farklı mağlup eden Galatasaray, şampiyon oldu.

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile tarihi bir şampiyonluk yarışına giren Sarı-kırmızılı takım, rekorlarda dolu sezonda ipi önde göğüslemeyi başardı ve 24. şampiyonluğunu elde etti.

Spor Arena olarak Şampiyon Galatasaray'ın 'kare as'ını belirledik, bir de 'X Factor' ekledik.

FERNANDO MUSLERA

13 sezon; 7 şampiyonluk, 6 Süper Kupa, 4 Türkiye Kupası... Genç bir kaleci olarak başladığı Süper Lig kariyerinde 13. sezonu tamamlayan Muslera, Galatasaray tarihinin yanı sıra Süper Lig tarihinin en iyi kalecileri listesinde en üst sıraya oynuyor artık.

Süper Lig'e geldiği ilk sezon 32 maçın 16'sında gol yemeyerek rekor kıran Uruguaylı file bekçisi, 13. sezonunda bu rekorunu 17 maça taşıyarak ilerleyen yaşına rağmen formunun yüksek olduğunu gösterdi.

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Bu sezon Süper Lig'de kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci olan Muslera, şampiyonluk yolundaki kilit maçlarda gösterdiği liderlik ve kurtarışlarıyla da takımıın yarışta tuttu.

LUCAS TORREIRA

Galatasaray'ın Atom Karıncası! Geçen sezon başında yalnızda 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Torreira, Sarı-kırmızılı kulüp ve taraftarla harika bir uyum yakalayıp lige damga vurmuştu.

Bu içeriği hazırlamak için arkadaşlarımızla konuşurken Torreira'nın ismi biraz geç ortaya atıldı. İyi yaptığı şeyleri artık o kadar sıradan hale getirdi ve izleyenlerin bile dikkatini çekmez oldu.

Savunma önündeki müdahaleleri, hücum presteki enerjisi, top dağıtımındaki efektifliğinin yanı sıra ceza alanına yaptığı koşularla gol aramalarına bizleri çok alıştırdı Torreira. Üstelik bu sezon ceza alanına yaptığı o koşuların birinde Galatasaray formasıyla çok istediği golünü de attı.

Sahipsiz top kazanmada ligin en iyilerinden olan Torreira, isabetli pas oranında da üst sıralarda yer aldı.

Uruguaylı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 44 maça çıktı, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

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DRIES MERTENS

Muslera ile birlikte takımın en yaşlı iki futbolcusundan biri olan Mertens, yıllanmış şarap misali sezona damga vurdu.

Sezon başında Zaha'nın sol kanada monte edilmeye çalışılması, Kerem Aktürkoğlu'nun da Icardi'nin arkasında oynatılma çabası sebeplerinden süreleri 'öngörüldüğü' gibi azalan Belçikalı yıldız, bu iki hamleden alınan sonuçların yetersizliği ve süre bulduğunda sonucu getiren gol katkıları sayesinde ikinci yarıda takımın vazgeçilmezlerinden olduğunu kanıtladı.

Geçen sezon Kerem ve Icardi bağlantısı Galatasaray'a şampiyonluğu getirmişti, bu sezon ise Mertens ve Icardi işbirliği şampiyonluğun anahtarı oldu. Galibiyet serisi rekoru kırılan periyotta Mertens'in golleri ve asistleri önemli rol oynadı.

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Bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıkan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, 12 gol atıp 15 de asist yaptı. Mertens, ikinci yarıdaki çıkışıyla Süper Lig'de asist krallığı yarışında Hajradinovic'i geride bırakıp zirvenin sahibi oldu.

MAURO ICARDI

Milyonlarda insana aynı şarkıyı söyleten, gülüşüyle iç ısıtan, çocukları Galatasaraylı yapan bir ikon...

Sezona fiziksel olarak beklenenin gerisinde başlayan Icardi, bu dezavantajına rağmen Galatasaray'ın Devler Ligi elemelerini geçip gruplara katılmasında Mertens ile birlikte büyük pay sahibi oldu.

Süper Lig'de de sezona harika giren Arjantinli golcü, ilk 9 haftada 10 golle takımını sırtladı. İki gol attığı Beşiktaş derbisinde Ghezzal ile girdiği mücadelede sağ ayağına darbe alan Icardi, uzun ve sancılı bir sakatlık sürecine girdi.

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Sakatlığına rağmen iğnelerle Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde oynamaya devam eden yıldız futbolcunun performansında gözle görülür bir düşüş başladı. Bu düşüşe Fenerbahçe maçında gözüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiğinde oluşan kırık da eklendi. 17. haftadaki Fatih Karagümrük maçında başlayan ve 21. haftadaki İstanbulspor maçına kadar devam eden gol orucunu 25 Ocak'taki İstanbulspor maçında sona erdiren Icardi, ligin son haftalarında ise geçen sezon yaptığı gibi dümene geçip gol ve asistleriyle takımını sırtladı.

29. haftadan 35. haftaya kadar çıktığı her maçta gol atan Icardi, şampiyonluk maçına da iki golle damga vurup gol krallığı yarışında Edin Dzeko'yu geride bırakıp zirveye çıktı.

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Galatasaray tribünlerine 'Aşkın Olayım'ı defalarca söyleten Arjantinli, şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular sıralamasında henüz ikinci sezonunda Gomis'i geride bırakıp Baros (61 gol) ve Hagi (72 gol) ile farkı kapatmaya başladı. (55 gol)

X FACTOR: BARIŞ ALPER YILMAZ

Sezon başlarken ilk 11'i bırakın rotasyonda da Zaha ve Tete'nin gerisinde olan Barış Alper Yılmaz, harika bir hikaye yazmayı başardı.

İlk haftalarda oyuna sonradan dahil olan ve genelde sağ kanatta oynayan genç futbolcu sezonun ilk yarısını gol katkısı yapamadan tamamladı.

14. haftadaki Pendikspor maçında ikinci yarıya Kazımcan'ın yerine sol bek olarak giren Barış Alper, ilerleyen haftalarda sol bekte görev yapmaya devam etti. Ligimizde Ferdi Kadıoğlu örneği vardı ve Barış Alper sol bekte hiç de fena olmayan bir performans sergiliyordu. İkinci yarıda Derrick Köhn'ün sol beke transfer edilmesi ve Ziyech'in sakatlığı sebebiyle sağ kanada geçti. Maç içerisinde zaman zaman kendini sol kanada da atıyordu. 23. haftada Gaziantep FK maçının son dakikasında attığı müthiş golle şampiyonluğun önemli virajlarından birinin dönülmesini sağladı.

Ara transferde transfer edilen Aurier'in sakatlığı sebebiyle forma giyemediği, Kaan Ayhan'ın sakat veya cezalı olduğu dönemde sağ bekte oynayan milli futbolcu, kanat bindirmeleriyle rakiplerini zor duruma soktu.

Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarında art arda goller atan Barış Alper, Alanyaspor maçında sol kanatta birbirine benzer iki golle takımının farka koşmasını sağladı.

Ziyech'in sağ kanatta forma tutmasıyla son haftalarda sol kanadı mesken belleyen genç yıldız, savunma arkası bindirmeleriyle Icardi ve Mertens'e çok sayıda gol pozisyonu hazırladı.

Sezon boyunca farklı mevkilerde süre alan Barış Alper, adeta Okan Buruk'un 'joker' oyuncusu olurken şampiyonluğun da X Factor'ü oldu.