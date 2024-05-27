Icardi imza attı, Galatasaray şampiyon oldu

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Son 90 dakikalar başladığında Türkiye’de hayat durdu, stres ve kaygı tavan yaptı. Maça başlarken kağıt üzerinde, matematiksel olarak 0-0’lık sonuç Konya’yı ligde tutup Galatasaray’ı da şampiyon yapıyordu. Galatasaray bu tür maçları genetiği ve alışkanlığı itibariyle ile oynayan bir takım. Belki de bütün kamuoyunun rölantide başlanacağı ve oynanacağı bir maç olarak gördüğü bu müsabakaya Galatasaray rakibini adeta abluka altına alıp, ilk yarıyı forse ederek başladı. Bu maçta sanki puan ve puanlardan ziyade averaja ihtiyacı varmış gibi bir oyun sergiledi. Konyaspor ise bekleyip kaptığı toplar ile skor bulmak istedi.

iLK YARI 3-4 FARKLI SKORLA BiTEBiLiRDi

İlk yarıda gelen İcardi’nin klas kafa golünden sonra Konya biraz biraz rakibinin üzerine gitmeye çalıştı. Özellikle ilk 45 dakikada bütün duran toplarda sarı kırmızılılar iki stoperi ile çok etkili oldu. İlk yarıyı 3-4 farklı skorla da kapatabilirdi. Yüzde 75-25 topla oynama, 12 şut ve 7 kornerle konsantrasyon ve motivasyon açısından Galatasaray bu maça en iyi şekilde hazırlandığını belli eden bir istatistik ile ilk yarıyı oynadı.

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İlk yarı bittiğinde diğer maçların skorlarına baktığımızda Konyaspor’a yaramayan bir tablo vardı. İkinci devre psikolojik şartların daha da artacağı bir 45 dakika olacağı düşüncesi ile başlarken Galatasaray’ın üst üste attığı goller ile skor bir anda 3-0’a geldi.

Açıkçası 90 dakikaları göz önüne aldığımızda ilk yarı şampiyonluk paralelinde ikinci 45 dakikada küme düşen takımlar nezdinde birbirine bağlantılı olan maçlar izlendi. 0-0’dan sonra Galatasaray şampiyonluğunu kutlarken Konya taraftarı ise tüm dikkatini Trabzon-Ankaragücü maçını verdi.

EĞER UYULMAYACAKSA NiYE MAÇLAR AYNI SAATE ALINDI

Icardi'nin enfes 2. golü açıkçası şampiyonluğun altına atılan bir imzaydı. Neticede Galatasaray üstün ve baskılı oynadığı maçta rakibini 3-1 yenerek 24. kez şampiyonluğa kavuştu.

Dünkü maça dair bir not: Hem düşmeyi hem şampiyonluğu ilgilendiren maçlar; ilk yarılar ve ikinci yarılar itibariyle farklı zamanlarda başlayacaktı neden tüm maçları aynı saatte koydunuz?

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NUMANOĞLU GÜZEL BiR KARŞILAŞMA YÖNETTi

Skor ve sonuç itibariyle diğer maçları da etkileyecek, stresi yüksek bu tür karşılaşmaları yönetmek çok kolay değildir. Ama Tugay Kaan Numanoğlu bu maçta sakin ve kararlıydı, güzel de bir müsabaka yönetti. Maçı kontrol altında tuttu. Belki de hem VAR hem de sahadaki hakemleri baz aldığımızda ekip olarak tek hataları 23. dakikada Barış Alper Yılmaz’a yapılan pozisyonu penaltı olarak değerlendirmemeleri oldu.