Galatasaray'da futbolculardan şampiyonluk sözleri! Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme...

KEREM AKTÜRKOĞLU

Üzerine basarak söyleyelim hak ediliş bir şampiyonluk. Bu mmücadeleyi sezon boyunca verdik ve takım arkadaşlarım, hocam ve taraftarımız hak ederek şampiyon olduk. Geçen hafta bir şanssızlık yaşadık ama böylesi daha iyi oldu. Umutları yeşerdi, Galatasaray bu umutları bitirdi. Böyle daha güzel oldu. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Net bir şampiyonluk.

Galatasaray benim için çok önemli. Diyecek çok şey var ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorumn. 3 sezondur istatistiksel olarak iyi şeyler yaptım ama konu ben olunca başka şeyler oluyor. Ben de iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Umarım sevdiklerimi ve sevenlerimi mutlu etmeye devam ederim.