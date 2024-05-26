Galatasaray'da futbolculardan şampiyonluk sözleri! Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme...

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Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da futbolcular Konyaspor maçı sonrası duygularını paylaştı. Maçın yıldızı Mauro Icardi, sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Üzerine basarak söyleyelim hak ediliş bir şampiyonluk. Bu mmücadeleyi sezon boyunca verdik ve takım arkadaşlarım, hocam ve taraftarımız hak ederek şampiyon olduk. Geçen hafta bir şanssızlık yaşadık ama böylesi daha iyi oldu. Umutları yeşerdi, Galatasaray bu umutları bitirdi. Böyle daha güzel oldu. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Net bir şampiyonluk.
Galatasaray benim için çok önemli. Diyecek çok şey var ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorumn. 3 sezondur istatistiksel olarak iyi şeyler yaptım ama konu ben olunca başka şeyler oluyor. Ben de iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Umarım sevdiklerimi ve sevenlerimi mutlu etmeye devam ederim.
Türkiye'nin her tarafında taraftarımız şampiyonluğu kutluyor. 2011'de geldim buraya ve 17 tane kupa kaldırdım. Galatasaray maç değil kupa kazanır. 13 sezonda 17 kupa... Net olsun yani 17... Takım arkadaşlarımı, başkanımı, Okan hocamı ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Haziran'da başladık yolculuğa, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü takımlara karşı oynadık. Herkesi tebrik ediyorum. Buraya gelerek en iyi kararı aldığımı söyleyebilirim. %100 olduğum sürece devam edeceğim, %100 olmadığım zaman zaten kendim giderim. Kupalar kazanmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.
İlk sezonumda şampiyon olmak çok güzel. Şampiyonluğu hak ettik. Çok mutluyuz.
Biz bir aileyiz. gurur verici bir şey. Çok zor sezon oldu, bize yamlışlar da oldu ama Allah büyük. En büyüğü de biziz. Herkese eyvallah ama biz büyük bir aileyiz. Kimse bunu unutmasın, en büyük Galatasaray.
Hedefimiz şampiyonluktu. Bunun için çok çalıştık. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir duygu. Taraftarlarımız hep bizimle beraberdi. Şimdi eğlenme zamanı.
Bir kez daha şampiyon olduk, çok mutluyuz. Sezon boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Sezon boyunca %100 değildim, bunun için üzgünüm ama şampiyon olduğumuz için mutluyum. %100 olsam mutlaka daha çok gol atardım. Sezon boyunca bu konuda eleştiriler de oldu ama sonuçta gol kralı oldum, Mertens de asist kralı oldu. Çok mutluyuz.
Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim, şampiyonluk için geldim. Tabii ki çok mutluyum
Bakalım şimdi Kadıköy'de nasıl kutlama yapıyorlar. Biz şimdi kupayı kutlayacağız.