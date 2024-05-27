Bu takımdan herkes razı olmalı

Haberin Devamı

Bu sezon haricinde herhangi bir sezonda tarih yazarak şampiyon olacak bir takım, görülmemiş bir puan ortalamasıyla (2.605) ikinci olarak sezonu tamamlıyor. 3 puanlı sistemde 1988- 1999 sezonunda 2.58 ile şampiyon olan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu öncesinde en yüksek ortalamalı şampiyon unvanına sahipti (teşekkürler Barış Gerçeker). Bu sezon, iki büyük bu barajı aşmayı başardı, sarı lacivertliler foto finiş ile ikinci oldu.

HÜCUMCU 11’LE OYNADI, FARK ARADI

İstanbulspor karşısında da yapması gerekenin farkında, eksiklerine rağmen hücumcu bir 11’le oynayan ve farkı arayan bir takım vardı sahada. İstediğini ilk yarıda kolayca alıp, maçın ikinci yarısını tebrikleri kabul ederek geçirmeyi bildiler.

İsmail Kartal’ın sezon içerisinde hataları olmadı mı? Tabi ki oldu. Puan kaybı yaşanan maçlarda farklı tercihleri olabilir miydi? Elbette olabilirdi. Bunların hiçbiri, Fenerbahçe teknik ekibinin bu sezonki başarısını gölgede bırakmamalı. Ligin ikinci yarısında ön alan baskısında bir düşüş yaşasalar da sezon boyu inanılmaz bir performans gösterdiler. Böylesi kıran kırana bir yarışta, şampiyonu detayların belirlemesi doğaldı ki öyle oldu.

Haberin Devamı

KARTAL; PELLEGRiNi VE KLOPP GiBi

Aynı 2009-2010’da 99 puanlı Barcelona’nın gerisinde kalan 96 puanlı Pellegrini’nin Real Madrid’i ya da aynı 2018-2019’da 98 puanlı Manchester City’nin gerisinde kalan 97 puanlı Klopp’un Liverpool’u gibi, İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’si de tarihin en şanssız ikincilerinden biri olarak hatırlanacak.

Sadece bir mağlubiyet ile ligi tamamlayan, 100 gol barajının eşiğinden dönen sarı lacivertliler, ellerinde bir kupa olmasa da bu sezonu kayıp olarak görmemeli. Sanırım en çok akıllarda kalıp can acıtacak kısım ise Avrupa. Çarşamba günü Atina’daki finalin ekiplerinden birinin Fenerbahçe olması işten bile değildi.

YENiDEN YAPILANMA OLABiLiR

İşin ilginci, tüm bu başarılara rağmen önümüzdeki dönemin birçok belirsizlik içermesi. Seçimler, teknik direktör kararı, takımdan ayrılması muhtemel oyuncular derken bu sezonu baz alıp üzerine bir yapı inşa etme fırsatı olmayacak gibi duruyor. Döngü tekrar başa dönüp, bir kez daha yeniden yapılanma söz konusu. Bakalım tüm bu süreç, önümüzdeki sezon bu performansı aşmayı getirecek mi?