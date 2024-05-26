×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de takıma destek, Mehmet Büyükekşi'ye öfke

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Tff
Fenerbahçede takıma destek, Mehmet Büyükekşiye öfke
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 21:24

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek sezonu 99 puanla ikinci tamamlarken sarı lacivertli taraftarlardan oyuncular ve teknik heyete büyük destek geldi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaşırken maçı da 6-0 kazandı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri sezonu 99 puanda tamamlarken rakip filelere 99 gol gönderdi. Sezonu 'ligin en golcü takımı' olarak kapatan Fenerbahçe kalesinde ise 31 gol gördü.

27 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle ligde oynadığı son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u 2’şer kez, Sivasspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Galatasaray’ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı. Kanarya son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Haberin Devamı

Fenerbahçede takıma destek, Mehmet Büyükekşiye öfke

TRİBÜNLERDEN YOĞUN DESTEK

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların Konyaspor deplasmanında öne geçmesi sonrası tribünler sarı-lacivertli takıma desteğini arttırdı. Tüm tribünler tezahüratlar yaparken, futbolcuların isimlerini tek tek söyleyerek alkışladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulunan sarı lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tempo tuttu. Müsabakanın son dakikalarında tribünlerden "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" sesleri yükseldi.

Karşılaşmanın ardından futbolcular ve teknik heyeti tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" şeklinde tezahürat yaptı.

Fenerbahçede takıma destek, Mehmet Büyükekşiye öfke

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'YE ÖFKE

Fenerbahçe tribünleri, İstanbulspor ile oynanan müsabakada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Kadıköy'de bütün tribünler, "Futbolun katili, Cimbom'un k..." şeklinde tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe, sezon boyunca Mehmet Büyükekşi'ye tepki göstermiş ve istifasını istemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Tff

BAKMADAN GEÇME!