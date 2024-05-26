Fenerbahçe'de takıma destek, Mehmet Büyükekşi'ye öfke

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaşırken maçı da 6-0 kazandı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri sezonu 99 puanda tamamlarken rakip filelere 99 gol gönderdi. Sezonu 'ligin en golcü takımı' olarak kapatan Fenerbahçe kalesinde ise 31 gol gördü.

27 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle ligde oynadığı son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u 2’şer kez, Sivasspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Galatasaray’ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı. Kanarya son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Haberin Devamı

TRİBÜNLERDEN YOĞUN DESTEK

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların Konyaspor deplasmanında öne geçmesi sonrası tribünler sarı-lacivertli takıma desteğini arttırdı. Tüm tribünler tezahüratlar yaparken, futbolcuların isimlerini tek tek söyleyerek alkışladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulunan sarı lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tempo tuttu. Müsabakanın son dakikalarında tribünlerden "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" sesleri yükseldi.

Karşılaşmanın ardından futbolcular ve teknik heyeti tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" şeklinde tezahürat yaptı.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'YE ÖFKE

Fenerbahçe tribünleri, İstanbulspor ile oynanan müsabakada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Kadıköy'de bütün tribünler, "Futbolun katili, Cimbom'un k..." şeklinde tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe, sezon boyunca Mehmet Büyükekşi'ye tepki göstermiş ve istifasını istemişti.