Elimizden kaydı gitti maç

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin pota altını kullanmadan, açık alanda koşup yay gerisinden şut sıkmaya endeksli basketbolu, Panathinaikos oyunu yarı sahaya kilitleyip sete set düşük skora mahkûm edince tuş oldu. Boş şutu bulamayıp, zorlama atışlar da girmeyince çember seni sevmiyor ve maç kazanamıyorsun.

Sahada olumlu yapılanlardan, kayıpları çıkartarak bulunan PIR’de (Performans Verimlilik Puanı) 91-44 geride kalmış olmamız neden kaybettiğimizi anlatıyor. Beş yıl aradan sonra Euroleague’de yarı final oynamak ‘evet ama yetmez’, bu başa güreşen Fenerbahçe’yi kesmez.

Gözden Kaçmasın Sarunas Jasikevicius: Gelecek sezon umurumda değil Haberi görüntüle

SON PERiYOTTA DiNGiNLiĞiMiZi KAYBETTiK

Açılışı Kendrick Nunn’la yapan Panathinaikos 12-0’la maç kontrolünü erken ele aldı. Çembere giderek, ısınan ellerimiz ve bütün gecelerimizin kurtarıcısı Nigel Hayes-Davis’in özel katkısıyla toparlanarak geri gelip oyuna tutunduk.

Haberin Devamı

İkinci yarıda Calathes ve suskun Dorsey de beklenen oyunlarını sergileyince maçı yakaladık. Ancak son çeyrekte dinginliğimizi kaybedince maç kelimenin tam anlamıyla elimizden kaydı gitti. Kısa takımla uzunsuz oynayıp hücum ribaundu alamayınca, kaderini bağladığın üçlüklerde de 35’te 9’da kalınca kazanamıyorsun.

BASKETBOLDA YILDIRIM OPERASYONU ŞART

Basketbola Fransız şube yöneticileri, Aziz Yıldırım eseri Zeljko Obradovic mirasını yediler bitirdiler. Salona sarı duvar ören coşkulu taraftarın enerjisine yazık ettiler. Ancak Aziz Yıldırım başkan, şube yöneticisi Mahmut Uslu, genel manejer Ömer Onan formatında ‘şampiyonluk fabrika ayarları’na geri dönebilir Fenerbahçe. Gerisi yalan olur... Haybeye nümayiştir...