Sarunas Jasikevicius: Gelecek sezon umurumda değil

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Euroleague Final Four'undaki Panathinaikos maçının ardından açıklamalar yaptı.

Hücumda berbat bir oyun çıkardıklarını söyleyen Sarunas Jasikevicius, "Panathinaikos'u ve Ergin'i tebrik ederim. Sezon sona erdi. Buraya kadar gelen, zorluklara katlanan oyuncularımı tebrik ediyorum. Maça bakacak olursanız, defansif olarak iyiydik. Panathinaikos'u ortalamalarının altında tutmayı başardık ama hücumda berbattık, topu iyi taşıyamadık ve taşıdığımızda da hedeften uzaklaştık. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 'her şeyi değiştir' hücumumuz işe yaramadı. Klasik bir şey oldu. İşlerin iyi gitmediğini gördüğünüzde, kendi başınıza farklı bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Bu zor bir kayıp. Başımızı kaldırmalıyız. Bu bir gerçek.'' dedi.

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''ENERJİMİZİN TÜKENDİĞİNİ SÖYLEYEMEM''

Takımın enerjisiyle ilgili konuşan Litvanyalı koç, ''Enerjimizin tükendiğini düşünmüyorum. İşler zorlaştığında koç kendisini buraya getirenlere güvenir. Oynanan dakikalara bakarsanız, Panathinaikos oyuncuları daha fazla oynadı. Bu yüzden enerjimizin tükendiğini söyleyemem. Bu tür maçları neden kaybedersiniz? Kazanmak için o kadar da iyi değildik. Tamam, genel olarak iyiydiler ama mükemmel değillerdi. Panathinaikos'un pick and roll'ünü Sloukas ve Nunn ile sınırlamayı başardık. Yine de asıl önemli olan hücumdu. Bana bu akşam Monaco ile oynadığımız 4. maçı hatırlattı. Topu hızlı hareket ettiremedik, çok fazla dripling yaptık. Rakibin yaptığı değişikliklerden nasıl faydalanacağımızı bilemedik. Nigel Hayes-Davies switch kısmında daha aktif olmalıydı. Biz kendi işimizi yapmadık.'' diye konuştu.

''KAYBETMİŞ OLMAMIZ BİR TRAJEDİ"

Kaybetmenin büyük trajedi olduğunu ifade eden Sarunas Jasikevicius, ''Fenerbahçe'nin Final Four'a ulaşabileceğini ve kupayı alabileceğini önceden biliyordum. Kaybetmiş olmamız bir trajedi. Buraya her geldiğinizde şampiyonluktan iki maç uzakta oluyorsunuz. Yine çok yaklaşmıştık. Kendimize bakmalıyız, sahaya en iyi halimizle çıkmadık. Gelecek sezon umurumda değil. En önemli şey şimdi. Elbette gelişmek istiyoruz, bu olacak. Elimizde büyük bir fırsat vardı ama bunu değerlendiremedik. Sezon bizim için sona erdi.'' şeklinde konuştu.

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"GECİKME İKİ TAKIMI DA ETKİLEDİ"

Maçın gecikmesiyle alakalı da konuşan Sarunas Jasikevicius, "Bu yıl ne öğrenmeliyim? Rakipten bir sayı fazla atmamız gerekiyordu. Ama yapmadık. Gecikme iki takımı da etkiledi. Berbat bir şeydi. Kimseye faydası olmadı. Bunu bir bahane olarak kullanamayız. Panathinaikos daha iyi çalıştı. Nedenini bilmiyorum. Bahane arayamayız." dedi.