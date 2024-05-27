Süper Lig Icardi sezonu

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3 Ocak 2019 günü Etihad’da oynanan Manchester City-Liverpool maçında futbol tarihinin en büyük kırılma anlarından biri yaşandı. Liverpool forveti Salah’ın şutu kaleciyi geçip ağlarla buluşmaya hazırlanırken, John Stones topu çizgiden çıkarmış ve liderin 1-0 öne geçmesini engellemişti. Gol çizgisi teknolojisi, Stones’un topu çizgiyi geçmeye sadece 11 milimetre kala çıkardığını söylüyordu.

Yaklaşık bir santimle engellenen o golle o maçı Liverpool kazansaydı, sezonu 100 puanla namağlup şampiyon tamamlayacak ve dünya futbol tarihine geçecekti. Ancak o tarihi sezonun sonunda gülen, 98 puanlı Manchester City oldu.

2018-19 PREMiER LiG SEZONU GiBi

Ben de bu sezonki Galatasaray-Fenerbahçe yarışını zaten 2018-19 Premier Lig sezonuna benzetmiştim daha önce.

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İki takım da kendi puan rekorlarını kırdılar, ikisi de şahane birer sezon geçirdiler. Detaylarla, adeta 11 milimetre farkla belli oldu şampiyon. Ve şampiyonu belirleyen detayların en önemlisi Mauro İcardi oldu.

İcardi’nin Galatasaray formasını giymeye başladığı günden beri belki de kaybolduğu tek kritik maçtı geçen haftaki derbi. Ancak derbideki yok oluşunu dün Konya’da farkı adeta tek başına yaratarak telafi etti. Birinci golde zoru, ikincide neredeyse imkansızı gönderdi filelere.

ADINI VERDiRECEK KATKIYI YAPTI

Daha önce Mayıs 2016’da “Süper Lig Gomez sezonu”, Mayıs 2018’de de “Süper Lig Gomis sezonu” başlığını kullanmıştım şampiyonluk yazılarında. Mario Gomez ve Bafetimbi Gomis gibi Mauro İcardi de bir sezona adını verecek katkıyı yaptı bence bu sene.

Tabii ki Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bu sezonki tarihi performansları sebebiyle kutlarken, ligin bir sonraki sene daha rekabetçi olması umudu da taşıyoruz içimizde. Bu yıl Bayer Leverkusen namağlup şampiyon oldu.

Real Madrid, İnter, Sporting Lizbon ve PSV’nin hepsi 90 puanı aşıp açık ara yaptılar liglerinde.

LiG SENEYE DAHA REKABETÇi OLMALI

Üst sınıfla orta sınıf arasındaki mesafenin açılması, orta direğin zayıflaması bizim lig için de, global oyun için de iyi haber değil elbette. Umarız gelecek sezon Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa’da çıta yükseltirken, diğer takımlarımız da ligi daha rekabetçi hale getirecek seviyeye ulaşabilirler.