18 Temmuz TFF seçiminin hakemlik adına sakıncaları

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TFF’nin 2024-28 Stratejik Plan lansmanı yapıldı. Son 24 yılda 20 MHK’nin değiştiği garabete sahip memlekette hakemliğin yönetiminin düzeltilmesi ve bir sistem oluşturulmasını bekleyen bizler açısından önemliydi. “MHK’nın Yeniden Yapılanması” başlığı altında:

İngıltere, Almanya, İspanya’daki yapılanma süreçlerine geçerek hakemlik kurumunun şirketleşme modeline döndürüleceği,

Projenin TFF ve kulüpler ortaklığında realize edileceği

%51 TFF + %49 Kulüpler Birliği Vakfı ortaklığı olacağı, 3’ü TFF’den, 2’si KBV’den 5 yönetim kurulu üyesi seçileceği,

1 sportif direktör ve 1 idari işler direktörü görevlendirileceği, · YETKI ve sorumlulukların paylaşılacağı açıklandı.

TFF Başkanı veya yönetimi kim olursa olsun, MHK değiştirerek, kulüp etkisiyle hakem yok ederek, deneme tahtasına çevirerek sistemin düzelmeyeceği nihayet anlaşılabildi. Yeni düzenin hayata geçebilmesi için TFF statüsü değişmeli.

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18 TEMMUZ SEÇiMi iŞLERi ZORLAŞTIRIYOR

Yani 18 Temmuz’daki seçimin maddelerinden olması gerekiyor. Peki bahsi geçen şirket oluşumuyla ilgili neden bir çalışma duymuyoruz? TFF Başkanı’nın kim olacağına bakılmaksızın hızlı adım atılmalı, kurumsal bir zorunluluk haline gelecek şekilde hareket edilmeli. Hazırlıklar kamuoyuyla paylaşılmalı ve seçimdeki statü değişikliği formalite haline gelmelidir. “MHK Talimatı”nı her sezon 3-5 kez değiştirenler, buna mı zemin hazırlayamayacak?

YENi MODELiN DÜŞÜNDÜRDÜKLERi

· Büyükekşi, “tek başarılı olamadığım konu hakemler” diyor ancak yeni yapıdaki şirketin çoğunluk üye hakkını TFF’ye alarak kontrolü hala bırakmak istemiyor. ‘Çok yıldım’ dediği halde elini eteğini çekemiyor.

Şirketin yükümlülükleri, işleyişi ve organizasyon yapısı hakkında bir temel oluşmuştur. Bilgilendirme şart.

Son 2 TFF yönetimi, hakemliğin fabrika ayarlarını kurcaladıkça mahvetti. Seçim sonrasına sıkışacak süreçten kaygılanmamak elde değil. 9 Ağustos’ta sezon başlayacak. 18 Temmuz’daki TFF seçiminin ardından, şirket kurulması, şirketin altında MHK oluşturulması ve sezon hazırlığı için 20 günden az zaman kalacak.

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Vakitsizlikten klasmanlar yapılamadan, mental/ fiziksel hazırlık iyi organize edilemeden sezona başlanacak.

Son 1 yılda yapılan doldur/boşalt klasmanlarla tecrübe seviyesi çok düştü, kalite vasat. MHK’lar ise TFF’nin sekreteri pozisyonunda. TFF-Hakem Şirketi-MHK üçgeninde güçler ayrılığı sağlanması şart. Yoksa proje ilk günden çöp olmaya aday.

YOK SAYILAN BiR MESLEK

Sezon içinde en çok hırpalanan hakemler...

Sezon sonu geldiğinde imha edilen hakemler...

Yeni sezon öncesinde YOK sayılan yine hakemler... Haziran ortasındayız ve gündem Avrupa Şampiyonası. Kulüpler Birliği’nin de, TFF’nin de hakem işlerini düzeltmekle ilgili bir faaliyeti, sözler dışında henüz yok. Hakemlik mesleğinin aynı kulüpler ve ligler gibi planı, programı, takvimi vardır. Atletik ve teorik sınavlarla klasmanlar belirlenir. Kamp planı ve eğitim tarihleri nettir. Bireylere bağlı olmayan kurumsallık bunu gerektirir. Yüzlerce hakem sezon sonunda yapılması gereken terfi/ tenzil sürecini bekliyor. Ancak sezon boyunca yatıp kalkıp hakem konuşanların umurunda değil. Zaten doldurt/boşalt mantalitesiyle kalitesi düşen kadronun belirlenmesi bir sürü bahaneyle yine yapılamayacak, kışa kalacak. Sezon içinde o zaman ne kulüpler ne de TFF sızlanmayacak, “hakem de hakem” diye dert yanmayı bırakacaklar. Takvimi açıklaması gereken MHK, lütfen elinizi taşın altına koyun, sorumluluğu üstlenin. İl ziyaretlerinizi daha sağlıklı zamanlarda yaparsınız.

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SAYGI ÖNCE KENDi iÇiNDE OLMALI

YERİ gelmişken dudak uçuklatan gelişmeyi de hatırlatayım. Çünkü elalemden saygı bekleyen camianın, kendi derneğinin mesleklerine ve hukuğa saygısı var mı?

Genel merkez seçiminde rezillikler boy gösterirken, başkalarından mı saygı bekliyorsun? İsimlerden bağımsız olarak, genel merkez çatısı altındaki bir şube seçiminde dernek üyeliği kabul edilip oy kullanan bir delege, nasıl olur da genel başkanlık seçiminde aday olamıyor?

Mevzubahis genel başkanlık seçimi olunca mı delegeliği hukuksuz bulunmuş? Genel merkezin, bizzat gönderdiği hazirun listelerinde delege kabul ettiği birini, sonradan yok sayması normal midir?

Hepsi bir tarafa, camiaya yıllarca üst düzey hizmet eden birini emniyet güçleriyle salondan atmaya kalkan bir hakem derneği olabilir mi? Seçimi yaparsınız, hukuk dışı bir durum söz konusu ise ülkede mahkeme kapısı var, hak kiminse kazanır. Önceki seçimde de benzer tartışmalar olup, seçim yapıldıktan sonra mahkemeye taşınmadı mı?

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YENi SAYFA AÇILIRKEN HAKEM YÖNETiMiNDE KiMLER OL-MA-MA-LI?

1- 8 Mart 2022 Darbesiyle Camiayı Dinamitleyenler Gerekçesini iki senedir açıklayamayan ve yarım kalan işlerini tamamlama hırsıyla bekleyenler...

2- Çakır cephesi ve Çakır takıntılılar 8 Mart darbesine kalkışanların 1 numaralı hedefi olan Çakır cephesi, yıllarca Türk hakemliğini kutuplaştıran gruplardan biri olarak görüldü. Bu kavgaya dönülmemeli, yeni gündem yaratanlar, kavgacılar olmamalı.

3- İzmir Grubu Mevcut MHK’nın yönetim kademesinden danışmanlarına kadar pek çok isim eleştiri konusu oldu. Son 2 yılda çok yıpratıldılar. İzmir’den de yeni isimlere odaklanılmalı.