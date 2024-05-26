Süper Lig'de gol kralı Galatasaraylı Mauro Icardi!

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Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Mauro Icardi, 25 golle sezonu gol kralı olarak bitirdi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 34 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 25 gol atıp 9 da asist katkısı sağladı.

Tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Icardi, 32 gol ve 12 asistlik katkı verdi. Galatasaray'da iki sezonda 73 maça çıkan Mauro Icardi, 54 gol atıp 20 asist yaptı.

GOL KRALLIĞINDA SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU:

2) Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 35 maç → 21 gol

3) Rey Manaj (Sivasspor) | 32 maç → 18 gol

SERIE A’DA İKİ KEZ GOL KRALI

Inter’de çıktığı 219 karşılaşmada 124 kez golle buluştu ve 29 asist yaptı. 2013-14 sezonundan 2018-19 sezonuna kadar Milano ekibinde aralıksız forma giyen Icardi, 2014-15 sezonunda 22 gol, 2017-18 sezonunda ise 29 golle Serie A’da gol kralı oldu. 2018 yılında İtalya’da yılın futbolcusu seçildi.

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PSG'DE 5 KUPA KAZANDI

2019-2020 sezonunda İtalya kariyerine nokta koyan dünyaca ünlü santrfor, Paris Saint Germain’e kiralık olarak transfer oldu ve ertesi sezonda 50 milyon Euro bonservis karşılığında PSG’ye kalıcı olarak katıldı. Icardi Paris temsilcisinde 92 maça çıkarak 38 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. PSG’deki döneminde iki lig şampiyonluğu, iki Fransa Kupası ve iki Fransa Süper Kupa şampiyonluğu başarılarını kazandı. Arjantin A Milli Takımı formasını 8 kez sırtına geçiren futbolcu, bir gol kaydetti.

Aktif futbolcular içinde Serie A’da en fazla gol atan ikinci oyuncu olan Icardi (121), Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı çıktığı maçlarda boş geçmedi. Süper Lig tarihinde Galatasaray’da üst üste 7 gol atan ilk oyuncu oldu.