Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! (Konyaspor 1-3 Galatasaray)

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Güne 3 puan farkla lider giren Galatasaray yarışta önemli bir avantaja sahip... Sarı kırmızılı ekip her ne kadar geçen hafta sahasında ezeli rakibi ve takipçisi Fenerbahçe’ye yenilmiş olsa da üç puan önde. Bu nedenle Tümosan Konyaspor deplasmanında alınacak 1 puan dahi Aslan’a 24. şampiyonluğu için yeterli olacak. Ayrıca Fenerbahçe’nin sahasında İstanbulspor’a puan kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar olacak.