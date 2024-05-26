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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! (Konyaspor 1-3 Galatasaray)

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Konyaspor - Galatasaray#Konyaspor - Galatasaray Canlı
Süper Ligde şampiyon Galatasaray (Konyaspor 1-3 Galatasaray)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 20:55

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24. kez şampiyon oldu. 102 puana ulaşan Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde en yüksek puanla şampiyon olan ekip oldu.

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Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbiyi kaybeden ve şampiyonluğu son haftaya bırakan Sarı-kırmızılı takım, zorlu deplasmanda rakibini 3-1 ile geçti ve şampiyon oldu.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu atarken Konyaspor'un sayısını 78. dakikada Louka Prip kaydetti.

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24. KEZ ŞAMPİYON!

Süper Lig'de iki sezon art arda şampiyon olan Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk sayısını 24'e yükseltti.

Süper Ligde şampiyon Galatasaray (Konyaspor 1-3 Galatasaray)

102 PUANLI ŞAMPİYON

Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray puanını 102'ye yükseltti ve lig tarihinde en yüksek puanlı şampiyon oldu.

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41 puanda kalan Konyaspor, Trabzonspor'un Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle ligde kaldı.

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OKAN BURUK'UN 3. ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

KONYASPOR 1-3 GALATASARAY

GOL: 29' Icardi, 51' Icardi, 53' Berkan, 78' Prip

İlk yarı sonucu: 0-1

KONYASPOR ATTI

Ev sahibi ekip, 78. dakikada Prip'in golüyle farkı 2'ye indirdi.

GALATASARAY'DAN ART ARDA İKİ GOL!
GALATASARAYDAN ART ARDA İKİ GOL

Sarı-kırmızılı takım 51'de Icardi'nin topuk golüyle 2-0'ı, 53'te Berkan'ın ceza alanı dışından şutuyla 3-0'ı buldu.

İLK YARI SONA ERDİ

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Fenerbahçe de İstanbulspor karşısında 3-0 önde.

GALATASARAY GOLÜ BULDU
GALATASARAY GOLÜ BULDU

Konuk ekip, 29. dakikada Icardi'nin kafa golüyle öne geçiyor.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

DİREK! Sağdan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Abdülkerim'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

KONYA'DA MAÇ BAŞLADI
KONYADA MAÇ BAŞLADI

Konyaspor - Galatasaray maçında ilk düdük çaldı ve maç başladı.

İLK 11'LER
İLK 11LER

KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

HAKIM ZIYECH CEZALI
HAKIM ZIYECH CEZALI

Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı kart cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynayamayacak. Ziyech, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI
GALATASARAYIN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Güne 3 puan farkla lider giren Galatasaray yarışta önemli bir avantaja sahip... Sarı kırmızılı ekip her ne kadar geçen hafta sahasında ezeli rakibi ve takipçisi Fenerbahçe’ye yenilmiş olsa da üç puan önde. Bu nedenle Tümosan Konyaspor deplasmanında alınacak 1 puan dahi Aslan’a 24. şampiyonluğu için yeterli olacak. Ayrıca Fenerbahçe’nin sahasında İstanbulspor’a puan kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar olacak.

KONYASPOR'A 1 PUAN YETECEK
KONYASPORA 1 PUAN YETECEK

Konyaspor, Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak. Konyaspor’un en yakın rakibi MKE Ankaragücü deplasmanda Trabzonspor ile, Hatayspor ise kendi evinde Rizespor ile karşılaşacak. Söz konusu maçların durumu Konya ekibini yakından ilgilendirecek. Galatasaray karşısında aldığı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyecek olan Konyaspor, yenildiği takdirde ise rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray’a ise şampiyon olmak için 1 puan yetecek.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak Konyaspor – Galatasaray maçı büyük bir heyecanlı takip ediliyor. 26 Mayıs Pazar günü oynanacak Konyaspor Galatasaray maçı saat 19.00’da başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineKONYASPOR ATTI
timelineGALATASARAY'DAN ART ARDA İKİ GOL!
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineGALATASARAY GOLÜ BULDU
timelineTOP DİREKTEN DÖNDÜ
timelineKONYA'DA MAÇ BAŞLADI
timelineİLK 11'LER
timelineHAKIM ZIYECH CEZALI
timelineGALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI
timelineKONYASPOR'A 1 PUAN YETECEK
timelineKONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

 İLK 11'LER

KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
15. dakikada Kaan'ın sağ kanattan ortasında Kerem'in ceza alanı içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
29. dakikada sol kanattan Köhn'un ortasında kale önünde topla buluşan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
45+5. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığın köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşu dışarıya çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Guilherme'nin sol köşeden kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kafayı vuran Çikalleshi'nin topu dışarıya çıktı.
51. dakikada Torreira'nın sağ kanattan ortasında Icardi kale önünde topuk vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
53. dakikada ceza sahası sağ tarafından pasında ceza alanı içerisinde bulunan Mertens topu bekletmeden Berkan'a aktardı. Berkan'ın ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
77. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Muhammet Demir topu Prip'e aktardı. Prip'in ceza alanı yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

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#Süper Lig#Konyaspor - Galatasaray#Konyaspor - Galatasaray Canlı

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