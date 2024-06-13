 Sarı... Lacivert... Şampiyon Fener

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İyi günde kötü günde yanında olan taraftarının motivasyonuyla tribün sloganını gerçeğe dönüştürerek zor maç sonrası kupaya uzandı Fenerbahçe. Bu kez turnike atmak yerine üçlük atıp kaçırınca ellerine gelmiş maç 64-64 beraberlikle uzadığında Larkin ‘bitti’ dedi. Uzatmaya kadar Jasikevicius’un da itiraf ettiği gibi şekilde kenarda unutulan serinin MVP’si Nigel Hayes uzatmanın ilk 12 sayısının tamamını atarak şampiyon yaptı takımını.

Anadolu Efes akşam Fenerbahçe’nin sert ve kararlı savunmayla beslenen maç başı 11-0’lık üçlük rüzgarında türbülansa yakalandı. Anadolu Efes 5 dakika sayı bulamayınca baskıyı arttıran ilk çeyrekten Tarık Biberovic’in özel katkısıyla 14 sayı farkı cebine koydu.

LARKIN 'BİTTİ' DEDİ BU KEZ

Fazla kurcalama yüzünden Fenerbahçe, trafikte top kaybedince, 20 farka çıkan maçta çareyi tam saha baskı yapmakta bulan Efes, Larkin’in bireysel performansı yanına eklediği, doğru seçimle Clayburn yerine sahaya çıkardığı Elijah Bryant ve sıcak elli Rodrique Beaubois direnç kıran sayılarıyla rüzgara, 21-4’lük reaksiyon serisiyle yön değiştirterek devre bitmeden maçı yakaladı.

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İtiş kakış içinde, futbol deyimiyle golsüz geçen üçüncü çeyrekte skor küçük farklarla gitti geldi. Son karar çeyreğinde faul sayısını erken dolduran Fenerbahçe oyun pota altı zorlama inisiyatifini rakibe bıraktı ama Larkin bu kez turnike atmak yerine üçlük kaçırınca maç 64-64 beraberlikle uzadıysa da maç sonunu domine eden Nigel Hayes-Davis “kupa bizim” dedi.