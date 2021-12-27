Fenerbahçe sıkmadan kazandı

Dünkü maçı sadece 10 dakika izleyen biri rahatlıkla Malatyaspor’un ligdeki pozisyonunu tahmin edebilirdi. Süper Lig’de bu kadar oyun disiplininden uzak, dağınık, coşkusuz bir takım görmedik. Böyle bir rakip karşısında Fenerbahçe de sahaya ‘lütfen’ çıkmış gibiydi. Bu kadar düşük tempoda seyreden maçta sarı lacivertliler Filip Novak ile golü erken bulmalarına rağmen kolaylıkla farka ulaşacağı maçta kendilerini pek de sıkmadan oynamayı tercih edince ortaya yavan bir futbol çıktı.

188 MAÇIN EN KÖTÜSÜ

Geride kalan 19 haftada oynanan 188 maç içinde tartışmasız en kötü maçı izletti iki takım bizlere. Malatyaspor’da teknik direktör Mariusz Sumudica ile oyuncular arasındaki bağ tamamen kopmuş. Rumen teknik adam takım üzerindeki kontrolünü net bir şekilde kaybetmiş. Kollektif uyumdan bu kadar uzak, bireysel hareket eden Malatyalı oyuncuları kenarda seyreden Sumudica, Munir Chouiar’’ın buluştuğu her topu ezmesine, Adem Büyük’ün top kayıplarına ve orta sahanın vurdumduymaz tavrına seyirci kaldı. Malatyaspor şayet bu ligde kalıcı olmak istiyorsa acil bir kan değişikliği şart.

TEKNiK ADAM SORUNU ACiLEN ÇÖZÜLMELi

Fenerbahçe ikinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından biraz silkelendi ve kendini ispat etme duygusuyla oynayan Dimitris Pelkas’ın golüyle farkı 2’ye çıkartıp haftalar sonra 3 puanın sahibi oldu.

Kazanmak önemli ancak dünkü temposuz ve isteksiz futbolla Yeni Malatyaspor dışındaki bir rakip Fenerbahçe’ye saha içinde ciddi sorunlar yaratabilirdi.

Sarı lacivertlilerin ikinci yarı öncesi teknik adam sorununu ivedilik ile çözmesi şart.