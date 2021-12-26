Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında istifa sesleri! Tribünler ikiye bölündü...

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Süper Lig'de zirve yarışının bir hayli gerisinde kalan ve şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de, Malatyaspor maçına taraftarlar fazla ilgi göstermezken maç öncesinde protesto sesleri yükseldi.

MAÇ BAŞLAMADAN PROTESTO BAŞLADI

Kadıköy'de oynanan maç öncesinde protestolar başlarken tribünlerin bir bölümünden "O forma kutsaldır; söyledik size, rezil ettiniz bizi cümle aleme. Formayı çıkarın, çıplak oynayın. Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratları yapıldı.

TRİBÜNLER İKİYE BÖLÜNDÜ

İlk düdük öncesi tribünler bir kez daha ısınırken taraftarların bir bölümü "Ali Koç istifa" diye bağırırken diğer bölümü ise istifa seslerini ıslıklarla bastırmaya çalıştı.

TARAFTAR DESTEĞE BAŞLADI

Müsabakanın başlamasının ardından tepkiler dinerken tribünlerden destek tezahüratları yükseldi. Takımlarına sahip çıkan sarı lacivertli taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları desteklerken erken gelen golün ardından bayram havası yaşandı.

BİR KEZ DAHA PROTESTO SESLERİ YÜKSELDİ

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Mücadelenin 35. dakikasında bir kez daha "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Tribünlerin bir bölümü, aralıklarla yönetimi istifaya davet etti.

4 SEZONDA KUPA KAZANAMADI

Fenerbahçe’de, 3 Haziran 2018’de başkanlığa seçilen ve sarı lacivertlilerin başında 4. sezonunu yaşayan Ali Koç, istediği başarıları elde edemedi.

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu'yu takımın başına getiren Ali Koç, 4 sezonda toplamda 7 hocayla çalıştı.

PEREIRA AYRILAN 7. HOCA

Geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı Pereira, Ali Koç'un başkanlığında sarı lacivertlilerin başında görev alan 7. teknik direktör oldu.

Fenerbahçe'nin 2018'den beri başkanlığını yürüten Ali Koç; Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'na teknik direktörlük görevini vermişti.

Sarı lacivertliler, bu teknik adamlardan Phillip Cocu ile 15, Koeman'la 9, Ersun Yanal ile 54, Tahir Karapınar'la 9, Erol Bulut ile 34, Emre Belözoğlu ile de 10 maça çıkmıştı.

KADIKÖY'DEKİ DERBİ SERİLERİ SON BULDU

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Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri Başkan Ali Koç’un döneminde son buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019- 2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray’a 3-1 yenildi ve Kadıköy'de rakibine karşı 20 yıl sonra kaybetti.

Süper Lig'in 2020-21 sezonunun 10. haftasında Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-3 mağlup olan sarı lacivertliler, 15 sene sonra ezeli rakibine evinde yenildi.

Fenerbahçe, 2019-20 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor’a 3-1 yenilerek sahasında 23 yıl sonra mağlup oldu.

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61 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

Sarı lacivertliler, Ali Koç döneminde toplamda 61 futbolcu transfer ederken istenilen başarı bir türlü gelmedi.

Fenerbahçe, 2018- 2019 sezonunda 16 futbolcu, 2019-2020 sezonunda 14 futbolcu, geride kalan sezonda 22 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, bu sezon ise 9 futbolcu transferi yaptı.