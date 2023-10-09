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Beşiktaş oyun farkıyla kazandı

#Beşiktaş#Süper Lig#Burak Yılmaz

Burak Yılmaz, Şenol Güneş’in yapmadığı bir şeyi yaptı; oxlade-chamberlain’i 90 dakika oyunda tuttu.

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Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki Lugano şokundan sonra teknik direktör Şenol Güneş’in de istifasıyla İstanbulspor maçında nasıl bir reaksiyon ortaya koyacağı merak konusuydu. Siyah beyazlı takımın başında sahaya çıkan Burak Yılmaz; Daniel Amartey ve Bakhtiyar Zaynutdinov ile maça başladı. Şenol Güneş’in hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Alex OxladeChamberlain’i 90 dakika oyunda tuttu. Ancak adeta tek kale oynanan bir maçta üretilen pozisyon ve atılan gol sayısı az.

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ABOUBAKAR NEREYE KADAR?

Burak Yılmaz takımın başında kalırsa bu sorunu nasıl çözecek? Trabzonspor ve Adana Demirspor deplasmanlarında kaybederken top hep Beşiktaş’ın ayağındaydı. Takımın gol yükünü Vincent Aboubakar nereye kadar çekecek? Bunlar mutlaka cevaplanması gereken önemli sorular. Dün başta Alex Oxlade-Chamberlain olmak üzere sol bek oynayan Bakhtiyar Zaynutdinov da olumluydu.

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TAYFUR TAKIMA ENERJi VERDi

Rachid Ghezzal beklediğimiz üzere klastı ve Valentin Rosier ile yine iyi iletişim kurdular. Oyuna sonradan giren Tayfur Bingöl de düşen enerjiyi ayağa kaldırdı ve gayet iyi işlere imza attı. Şimdi milli ara var. Burak Yılmaz devam edecek mi? Yoksa başka bir teknik adam mı gelecek? Bu kararın ivedilikle verilmesi şart.

 

#Beşiktaş#Süper Lig#Burak Yılmaz
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