Haberin DevamÄ±

Ulu Ã¶nder Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Samsunâ€™a Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 105. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde sevgiyle, saygÄ±yla, Ã¶zlemle anarak baÅŸlamak istiyorum bu satÄ±rlara. Bundan 1 asÄ±r Ã¶nce hem Ã§ocuklara, hem genÃ§lere birer bayram bÄ±rakma Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼ne sahip, bir gÃ¼n sÃ¶zlerim bilimle ters dÃ¼ÅŸerse bilimi seÃ§in diyebilecek vizyonda bir Ã¶ndere sahip olduÄŸumuz iÃ§in Ã§ok ÅŸanslÄ±yÄ±z. DÃ¼n iki rekortmen takÄ±m izledik Seyrantepeâ€™de. Ä°ki takÄ±mÄ±n topladÄ±ÄŸÄ± 96 ve 99 puan, iki ekibin de kulÃ¼p rekoru. Bu puanlar, bundan Ã¶nceki 65 sezonun tamamÄ±nda ÅŸampiyonluÄŸa yetiyordu. Bu sezon iki takÄ±mdan birine o rekor puan ÅŸampiyonluk iÃ§in yetmeyecek.

FENERBAHÃ‡E iÅžTAHINI HiÃ‡ KAYBETMEDi

Ä°ki rekortmen takÄ±mdan istediklerini sahaya daha fazla yansÄ±tan taraf F.BahÃ§eâ€™ydi. MaÃ§a Ã¶nde baskÄ±yla baÅŸladÄ±lar, 11â€™e 11 oynanan ilk 20 dakikada ÅŸutlarda 4-0, kornerlerde 2-0 Ã¶ndelerdi. 10 kiÅŸi oynadÄ±klarÄ± 70 dakika boyunca da mÃ¼cadele iÅŸtahlarÄ±nÄ± kaybetmediler. Djiku atÄ±ldÄ±ktan sonra iki kiÅŸilik oynayan Fred baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼yÃ¼k takÄ±m davranÄ±ÅŸÄ± gÃ¶sterdiler o 70 dakikada. Ã‡ok zor bir deplasmandan Ã§ok Ã¶nemli bir galibiyet alarak son haftaya taÅŸÄ±dÄ±lar yarÄ±ÅŸÄ±.

Haberin DevamÄ±

MANASIZ GERiLiMLER DÃœN DE HAD SAFHADAYDI

Bir Ã¶neriyle tamamlamak istiyorum yazÄ±yÄ±... TFF, fikstÃ¼rÃ¼ Ã§ekerken derbi haftalarÄ±nÄ± manuel olarak Ã¶nden ayarlÄ±yor. Yani iki sezondur G.Saray-F.BahÃ§e derbisinin 37â€™nci hafta oynanmasÄ± tesadÃ¼f deÄŸil. BilinÃ§li... HeyecanÄ± artÄ±rmak, maÃ§Ä±n daha da devleÅŸmesini saÄŸlamak gibi hedefleri var belli ki. Ancak ilk yarÄ±daki derbide hiÃ§bir futbol oynanmadÄ±, dÃ¼n de manasÄ±z gerilimler vardÄ± sahada.

BU DERBi iÃ‡iN EN UYGUN YER BEÅžiNCi HAFTA

Benim TFFâ€™ye Ã¶nerim ÅŸu: Yeni sezonda Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisini 37â€™nci haftaya koymaktan vazgeÃ§in. Bence bu derbi iÃ§in en uygun yer 5â€™inci hafta. Transfer sezonunun sonu, ilk milli maÃ§larÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼. Benim fikrim elbette fikstÃ¼rÃ¼n tamamen Ã¶zgÃ¼r bÄ±rakÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde... Ancak illa derbi tarihlerini manuel ayarlayacaksanÄ±z, lÃ¼tfen yeni sezonda 37â€™nci haftaya koymayÄ±n bu maÃ§Ä±. TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi iki takÄ±mÄ± 180 dakika futbol oynadÄ±, toplam yalnÄ±zca 1 isabetli ÅŸut izledik iki maÃ§ta. Bence daha fazlasÄ±nÄ± verebilir bu iki iyi takÄ±m.