Derbide Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk! İsmail Kartal'dan dikkat çeken başarı...

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Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 kazanarak puanını 96'ya yükseltti. Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 26 maçı kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor’u 2'şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN İKİNCİ GOLÜ DERBİDE

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Müsabakaya ilk 11’de başlayan Çağlar, 71. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası topu filelere gönderdi. Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 11 maçta görev alırken, ilk golünü geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında kaydetmişti. Çağlar, sarı-lacivertli formayla 3 kez, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldı. Çağlar Söyüncü, Galatasaray karşısında 90 dakika sahada kaldı.

BATSHUAYI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, 34. dakikada Davinson Sanchez'e yaptığı faulden sonra sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Batshuayi, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak İstanbulspor müsabakasında cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Alanyaspor ile ikinci yarısındaki Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında sarı kart görmüştü. Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla bu sezon 27 lig maçında görev yaparken, 12 gole imza attı.

FENERBAHÇE'DEN 15 YIL SONRA BİR İLK

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ligde ezeli rakiplerine kaybetmezken, TFF Süper Kupa maçında ise sahadan çekildi ve hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

Bu sezon ilk derbisine 15. haftada Dolmabahçe’de çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Kanarya, ligin 18. haftasında ise Galatasaray’ı konuk ederken müsabaka golsüz sona erdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 34. haftasında bu kez Kadıköy’de kozlarını paylaştı ve ev sahibi sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. İsmail Kartal’ın öğrencileri, Süper Lig’in 37. haftasında şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşırken rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 10 puan topladı. Sarı-lacivertliler, bu rakama sona olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı.

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İSMAİL KARTAL SON 9 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal bu sezon 4. kez derbiye çıktı. Kartal’ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Dolmabahçe’de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında Kadıköy'de Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla 3 puana uzanan Fenerbahçe, bugün de sarı-kırmızılıları devirmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin başında 3 farklı dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile ligde 10 kez sahaya Teknik Direktör İsmail Kartal, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılara karşı 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, siyah-beyazlılara karşı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kartal, ligde son derbi mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda Galatasaray deplasmanında yaşadı.

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Süper Lig'de İsmail Kartal'ın derbilerde aldığı sonuçlar şöyle:

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

02.11.2014 Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

22.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.05.2022 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

09.12.2023 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

24.12.2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

27.04.2024 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1