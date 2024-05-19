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Galatasaray-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar! Kırmızı kart sonrası yoğun itiraz...

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Djiku
Galatasaray-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar Kırmızı kart sonrası yoğun itiraz...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 20:39

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 37. hafta maçında Djiku'nun gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu.

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Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

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FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve Rade Krunic'in yanı sıra sarı kart cezalısı Rodrigo Becao maç kadrosunda yer almadı.

İSMAİL KARTAL 6 NUMARADA YİNE DJIKU'YU TERCİH ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısında olduğu gibi Galatasaray maçında da Djiku'yu sahaya 6 numara olarak sürdü.

Kartal 11'ini "Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi." şeklinde tercih etti.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Sarı lacivertli takımda Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle gördü.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar Kırmızı kart sonrası yoğun itiraz...

YOĞUN İTİRAZ

Djiku'nun gördüğü kırmızı kart sonrasında Fenerbahçeli oyuncular uzun süre hakeme itiraz etti. İsmail Kartal da 4. hakeme pozisyonun kırmızı kart olmadığı yönünde tepkiler gösterdi. Ayrıca pozisyon, sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

ÜST ÜSTE 3. KIRMIZI KART

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında oynadığı son 3 maçta kırmızı kart gördü.

- Marcel Tisserand
- Luan Peres
- Alexander Djiku

DEVREDE HAKEME TEPKİ

Devre arasında Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, uzun süre hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Araya Mario Branco girdi ve tecrübeli oyuncu soyunma odasına gitti.

Galatasaray-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar Kırmızı kart sonrası yoğun itiraz...

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Djiku

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