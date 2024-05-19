×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray 0-1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray - Fenerbahçe Maçı#Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman#Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda
Galatasaray 0-1 Fenerbahçe (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 18:56

Trendyol Süper Lig’de sezonun en önemli maçlarından biri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı. 37. haftada oynanan dev derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik müsabakada karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecanın oldukça yüksek olduğu derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Rams Park'ta oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, 22. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

FARK 3'E DÜŞTÜ

Bu skorun ardından 17 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 99 puanda kaldı ancak liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe ise puanını 96'ya yükseltti ve sarı - kırmızılılar ile olan puan farkını 3'e indirdi.

Haberin Devamı

HEYECAN SON HAFTAYA KALDI

Karşılaşmanın ardından şampiyonluk heyecanı ise son haftaya taşındı. Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, 1 puan alması halinde dahi şampiyonluğunu ilan edecek. İstanbulspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe ise rakibini mağlup ederek Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek.

DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE!
DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe, 90 dakikayı 1-0'lık üstünlükle tamamladı ve rakibi Galatasaray ile puan farkını son hafta öncesinde 3'e düşürdü.

+7 OYNANACAK

Derbinin sonuna en az 7 dakika eklendi.

FENERBAHÇE 1-0 ÖNDE!

Fenerbahçe, 71. dakikada 1-0 öne geçti. Sarı - lacivertlilerin kazandığı korner sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde çizgi üzerinde topa dokunan Çağlar Söyüncü, takımını üstünlüğe taşıyan golü attı.

FRED BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI

Fenerbahçe, 64. dakikada gole yaklaştı. Sarı - lacivertlilerde Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine gönderdiği topa dokunan Fred'in şutu kaleci Muslera'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

ZIYECH DE SARI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da Hakim Ziyech, 59. dakikada sarı kart gördü ve Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Derbide ikinci yarıya Galatasaray'ın vuruşuyla başlandı.

İLK YARI SONA ERDİ

Derbide ilk 45 dakika golsüz beraberlikle tamamlandı.

FRED, NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
FRED, NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Fenerbahçe, 41. dakikada kontraatağa çıktı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı ortaya ayak içiyle tek vuruş gerçekleştiren Fred'in şutu az farkla auta gitti.

BARIŞ ALPER GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Galatasaray, 35. dakikada tehlikeli bir atak geliştirdi. Sarı - kırmızılıların sol kanattan Mertens ile kullandığı serbest vuruşa kale önünde kafasıyla dokunan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu auta çıktı.

KIRMIZI KART!
KIRMIZI KART

Fenerbahçe'de Djiku, Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edildi.

SZYMANSKI'NİN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA

Fenerbahçe, 19. dakikada etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sebastian Szymanski'nin soluna çekerek yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

DERBİDE SAHA KARIŞTI
DERBİDE SAHA KARIŞTI

12' Djiku, Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Bu faul sonrasında iki takım arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonucunda Barış Alper Yılmaz ve Osayi-Samuel de sarı kartla cezalandırıldı.

İLK SARI KART MERTENS'E

Derbideki ilk sarı kart, 5. dakikada Dries Mertens'e çıktı.

İLK DÜDÜK ÇALDI

1' Dev derbi başladı!

BURUK: 'OYUNCULARIMA HATIRLATACAĞIM'
BURUK: OYUNCULARIMA HATIRLATACAĞIM

Okan Buruk: "19.05 yani 1905 de Galatasaray'ın kuruluş yılı. Bu anlamda da önemli bir gün. Bizim için şampiyonluk maçı. Berabere kaldığımız takdirde şampiyon oluyoruz. Bunun heyecanıyla hazırlandık. Geçen sezona benzer bir fikstür gitti. Geçen sene Fenerbahçe maçına 5 puan farkla çıkmıştık, bu sene ise 6 puanla çıkıyoruz. Bugün amacımız kazanmak. Futbolun içinde kalmalıyız. Maç öncesinde istemediğimiz şeyler oldu. Maç içerisinde de deneyen futbolcular olacaktır. Sahada kalmalıyız. Bunu oyuncularıma tekrar hatırlatacağım."

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
GALATASARAYDAN AÇIKLAMA

Galatasaray: "Büyük Galatasaray taraftarı, 90 dakika boyunca hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz. Kışkırtmalara kapılmanın Galatasaray'a ve şampiyonluk yolundaki takımımıza zarar vereceğini unutmamalıyız. Bu hususa dikkat etmemiz özellikle önemlidir. Sahadaki aslanlarımız mücadelelerini verirken tribündeki bizler onların itici gücü olalım ve desteğimizi azalmadan, yorulmadan, etkimizi sürekli artırarak gösterelim."

KARTAL: 'KAZANMAK İSTİYORUZ'
KARTAL: KAZANMAK İSTİYORUZ

İsmail Kartal: "Sezon başından bugüne kadar çok ağır gündemlere maruz kaldık, kalmaya da devam ediyoruz. İlk maçta da çok eksiklerimiz vardı. Öncesinde ne oldu, nerede hangi oyuncularımız ceza aldı buna bakmak lazım. Çubukluyu giyen her oyuncumuz değerlidir. Kazanmak için geldik. Bugün alacağımız bir 3 puanla her şeyi son haftaya taşıyabileceğimizi düşünüyorum."

GÜVENÇ: 'ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ'
GÜVENÇ: ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ

Günay Güvenç: "Öncelikle 19 Mayıs kutlu olsun. Bugüne yakışır bir performans sergilemek istiyoruz. Bugüne yakışır bir futbolla kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Biz kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Fenerbahçe saygı duyduğumuz bir rakibimiz. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk olduğunu düşünüyoruz."

EĞRİBAYAT: 'ONLARA BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞATMAK İSTEMİYORUZ'
EĞRİBAYAT: ONLARA BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞATMAK İSTEMİYORUZ

İrfan Can Eğribayat: "Ufak da olsa şampiyonluk şansımız var. Saha içinde ve saha dışında maruz kaldığımız olayları Türkiye gördü. Burada kazanmak ve evimize öyle dönmek istiyoruz. Onlara burada şampiyonluk yaşatmak istemiyoruz. 93 puan topladık ama ikinci sıradayız! Bu da işte saha içinde saha dışı olayların nasıl gerçekleştiğini göstermiş oluyor."

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
FENERBAHÇENİN İLK 11İ

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ
GALATASARAYIN İLK 11İ

Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

O AN...
O AN...

Futbolcular arasında çıkan tartışmadan görüntüler gelmeye devam ediyor.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK
MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular arasında kavga çıktı. Abdülkerim Bardakçı ve Mert Hakan Yandaş tartışma yaşarken, teknik ekipler ve diğer futbolcular ikiliyi ayırmaya çalıştı.

F.BAHÇELİ TARAFTARLAR STADYUMA GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI
F.BAHÇELİ TARAFTARLAR STADYUMA GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI

Derbinin deplasman tarafı olan Fenerbahçe'nin taraftarları, kendilerine ayrılan bölüme giriş yapmaya başladı.

F.BAHÇE TARAFTARI YOLA ÇIKTI
F.BAHÇE TARAFTARI YOLA ÇIKTI

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, erken saatlerde Ülker Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı. Polis kontrolünden geçtikten sonra otobüslere alınan sarı-lacivertli taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında saat 15.10 sıralarında yola çıktı.

GALATASARAY'DA EKSİK YOK
GALATASARAYDA EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Stoperde Nelsson'un yerine Davinson Sanchez forma giyebilir.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
FENERBAHÇENİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de cezalı Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder derbide forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Tadic, Dzeko (Batshuayi)

VAR'DA İTALYAN HAKEM
VARDA İTALYAN HAKEM

Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten maçı da yönetmişti.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1’i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLİR
ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLİR

Ligde son iki haftaya girilirken, Galatasaray derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa 2023-2024 sezonu şampiyonu son hafta oynanacak müsabakaların ardından belli olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Galatasaray Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

LİGDE 134. MAÇ
LİGDE 134. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 133 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi

400. RANDEVU
400. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 399 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1’i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineDERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE!
timeline+7 OYNANACAK
timelineFENERBAHÇE 1-0 ÖNDE!
timelineFRED BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI
timelineZIYECH DE SARI KART GÖRDÜ
timelineİKİNCİ YARI BAŞLADI
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineFRED, NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
timelineBARIŞ ALPER GOLE ÇOK YAKLAŞTI
timelineKIRMIZI KART!
timelineSZYMANSKI'NİN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA
timelineDERBİDE SAHA KARIŞTI
timelineİLK SARI KART MERTENS'E
timelineİLK DÜDÜK ÇALDI
timelineBURUK: 'OYUNCULARIMA HATIRLATACAĞIM'
timelineGALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
timelineKARTAL: 'KAZANMAK İSTİYORUZ'
timelineGÜVENÇ: 'ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ'
timelineEĞRİBAYAT: 'ONLARA BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞATMAK İSTEMİYORUZ'
timelineFENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
timelineGALATASARAY'IN İLK 11'İ
timelineO AN...
timelineMAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK
timelineF.BAHÇELİ TARAFTARLAR STADYUMA GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI
timelineF.BAHÇE TARAFTARI YOLA ÇIKTI
timelineGALATASARAY'DA EKSİK YOK
timelineFENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
timelineMUHTEMEL 11'LER
timelineVAR'DA İTALYAN HAKEM
timelineARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
timelineSON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
timelineŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLİR
timelineGALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
timelineLİGDE 134. MAÇ
timeline400. RANDEVU

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray - Fenerbahçe Maçı#Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman#Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda

BAKMADAN GEÇME!