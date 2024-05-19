Galatasaray 0-1 Fenerbahçe (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik müsabakada karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecanın oldukça yüksek olduğu derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Rams Park'ta oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, 22. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

FARK 3'E DÜŞTÜ

Bu skorun ardından 17 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 99 puanda kaldı ancak liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe ise puanını 96'ya yükseltti ve sarı - kırmızılılar ile olan puan farkını 3'e indirdi.

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HEYECAN SON HAFTAYA KALDI

Karşılaşmanın ardından şampiyonluk heyecanı ise son haftaya taşındı. Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, 1 puan alması halinde dahi şampiyonluğunu ilan edecek. İstanbulspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe ise rakibini mağlup ederek Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek.