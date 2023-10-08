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Beşiktaş-İstanbulspor maçında görülmemiş protesto! 'Yönetim istifa' sesleri ve 5 dakika sonra...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#İstanbulspor#Süper Lig
Beşiktaş-İstanbulspor maçında görülmemiş protesto Yönetim istifa sesleri ve 5 dakika sonra...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 16:46

Beşiktaş ile İstanbulspor'un kozlarını paylaştığı maçta siyah-beyazlı taraftarlar, yönetimi ve takımı protesto etti.

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Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar çok konuşulacak bir protestoya imza attı.

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TRİBÜNLER SAHAYA SIRTINI DÖNDÜ

Beşiktaş tribünleri, maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek vermedi.

Beşiktaşlı tribünler, bu dakikalarda yönetime de tepki gösterdi.

'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ VE GELEN GOL

İlk 5 dakikada sessizliğin ardından taraftarlar, 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Aboubakar, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Beşiktaş-İstanbulspor maçında görülmemiş protesto Yönetim istifa sesleri ve 5 dakika sonra...

MAÇTAN ÖNCE SADECE ABOUBAKAR ÇAĞRILDI, ISLIKLI TEPKİ

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Mücadele öncesinde Beşiktaş kadrosu açıklanırken, taraftarlar oyuncuları ıslıklarla protesto etti.

Siyah-beyazlı ekipte, iç sahada oynanan karşılaşmalarda maç öncesinde ilk 11’ler stat hoparlöründe anons edilir, taraftarlar da oyunculara alkışlarla destek olurdu.

İstanbulspor mücadelesi öncesinde bunun tam tersi yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin ilk 11’i anons edilirken stadyumda bu kez alkışlar değil, ıslıklar yükseldi. İlk 11’de yer alan oyunculardan sadece Aboubakar’ın ismi anons edilirken taraftarlar alkışlarla destek oldu.

Taraftarlar mücadele öncesinde O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese şeklinde bir süre tempo tuttu.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ STADA GİTMEDİ

Beşiktaş’ta Lugano mağlubiyetinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü toplanmış ve bu toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde resmi site üzerinden olağanüstü kongre kararı açıklanırken, başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

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#Beşiktaş#İstanbulspor#Süper Lig

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