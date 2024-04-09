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Microsoft mühendisi evlat edindiği çocukların biyolojik anne babasını öldürmek için kiralık katil tuttu!

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#Kiralık Katil#Microsoft#Dark Web
Microsoft mühendisi evlat edindiği çocukların biyolojik anne babasını öldürmek için kiralık katil tuttu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 12:27

Yazılım devi Microsoft'ta çalışan 42 yaşındaki yazılım mühendisi, kiralık katille anlaşarak evlat edindiği çocukların biyolojik anne ve babasını öldürmeye çalıştığı için 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Christopher Pence, Perşembe günü New York'ta çıkarıldığı mahkemede 35 yaşındaki bir erkek ve 38 yaşındaki bir kadının öldürülmesini teşvik etmek için para ödediğini kabul etti.

İsimleri açıklanmayan çiftin cinayet girişiminden kurtulduğu öğrenildi.

'DARK WEB' ARACILIĞI İLE KİRALIK KATİL TUTMUŞ

Pence FBI ajanlarına verdiği ifadede söz konusu çiftin, evlat edindiği çocukları istismar ettiğini öne sürdü ve 'dark web' olarak da bilinen ve internet dünyasında yasa dışı işler için kullanılan gizli forumları aracılığıyla bir kiralık katille anlaştığını itiraf etti.

Microsoft mühendisi evlat edindiği çocukların biyolojik anne babasını öldürmek için kiralık katil tuttu

CİNAYETLER İÇİN 16 BİN DOLAR DEĞERİNDE BİTCOİN GÖNDERDİ

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Cinayeti adım adım kendisinin planladığını anlatan 42 yaşındaki adam, anlaştığı kiralık katilden kendini beceriksiz bir hırsız gibi göstermesini istedi ve ödemeyi kripto para ile yaptı.

Suç dosyasında Pence'in cinayetler karşılığında kiralık katile 16 bin dolar değerinde Bitcoin gönderdiği belirtildi.

AİLENİN 5 ÇOCUĞUNU EVLAT EDİNMİŞ

Pence, 27 Ekim 2021'de Utah'ta tutuklandı ve o tarihten bu yana tutuklu tutuluyor. Müfettişler, Eylül 2021'de Pence'in hedefindeki çift ile görüştüler.

Dava dosyasına göre Pence ailenin beş çocuğunu evlat edindikten sonra iki aile arasında tırmanan bir anlaşmazlık meydana geldi.

Pence, evlat edinme işleminin ardından çocukları öz ailelerinden uzaklaştırmaya çalıştığını ancak çiftin onları Teksas'a kadar takip ettiğini öne sürüyor.

Microsoft mühendisi evlat edindiği çocukların biyolojik anne babasını öldürmek için kiralık katil tuttu

'ZAMAN MAKİNESİ İSTİYORUM' DEDİ

Evlat edindiği çocukların öz anne ve babası tarafından işkenceye maruz bırakıldığını iddia eden 42 yaşındaki yazılım mühendisi buna daha fazla seyirci kalamayacağı için böyle bir karar aldığını söyledi.

İfade sırasında müfettişlere 'hayatımı mahvettim değil mi?' diye soran adam evden bir şey isteyip istemediği sorulunca 'Eğer varsa bir zaman makinesi istiyorum' diye yanıt verdi. Aynı gün tutuklandı. 

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#Kiralık Katil#Microsoft#Dark Web

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