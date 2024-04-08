Menopoz belirtisi sandı, kanser olduğu ortaya çıktı! Takipçilerini uyardı: Erken belirtilere dikkat...

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Gece terlemeleri ve yorgunluk 40-55 yaş arasındaki kadınların yaşadığı hormonel değişimin en bilindik belirtilerindendir. 40 yaşındaki Susete Isabel de aylardır çektiği cehennem gibi gece terlemelerini ve bazı günler yataktan çıkmasına engel olacak kadar artan yorgunluğunun menopoz belirtisi olduğunu düşünüyordu.

ANİDEN KİLO KAYBETMEYE BAŞLADI

2023 yılının Eylül ayına geldiğinde onu tek rahatsız eden şey gece terlemeleri ve yorgunluk olmadığını fark etti. Karnında anlam veremediği bir şişlik vardı ve aniden kilo kaybetmeye başlamıştı. Karnındaki şişliği yiyip içtiklerine, ani kilo kaybını ise yoğun iş hayatına bağlayan iki çocuk annesi kadın bu durumdan çok endişelenmedi.



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Ancak bir süre sonra, 4 gün boyunca devam eden ve sonunda dayanılmaz bir hale gelen kaburgasının altındaki ağrı onu hastaneye gitmek zorunda bıraktı. Acil servise kaldırılan Susete Isabel'in bütün varsayımlarının yanlış olduğu, menopoza girmediği kanser olduğu ortaya çıktı.

TÜM VÜCUDUNA YAYILMIŞTI

Doktorlar yaptıkları bir dizi testten sonra talihsiz kadına dördüncü evre lenfoma teşhisi koydu. Üstelik kanser tüm vücuduna yayılmıştı.

Yaşadığı korkunç süreci Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan kadın, 'Ne kadar zamandır bu kadar hasta bir şekilde etrafta bilmeden dolaştım Tanrı bilir. Tüm semptomlardan habersizim.' dedi.



Altı seans kemoterapi alan Isabel, tedavisinin 1 Mart'ta bittiğini ve yeni taramaları beklediğini söylerken takipçilerini erken belirtiler konusunda uyardı ve "Vücudunuzun size söylemeye çalıştığı şeyi görmezden gelmeyin" dedi.

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, lenf sistemiyle ilişkili bir tür kanserdir. Lenf sistemi, vücudun bağışıklık sistemini oluşturan bir ağdır ve lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin üretimi ve dolaşımıyla ilgilidir. Lenfoma, bu lenfositlerin anormal bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkar.

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Lenfoma çeşitli tiplerde olabilir ve Hodgkin lenfoma ve Hodgkin olmayan lenfoma olarak iki büyük kategoriye ayrılabilir. Hodgkin lenfoma, anormal Reed-Sternberg hücrelerinin varlığıyla karakterizedir, Hodgkin olmayan lenfoma ise bu hücreleri içermez. Her iki tür de lenf bezlerinde şişmeye, ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri gibi belirtilere neden olabilir.

Lenfoma tedavisi, lenfoma türüne, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve kök hücre nakli bulunabilir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile birlikte, lenfoma tedavisi başarılı olabilir ve birçok hastanın uzun vadeli sağkalımı sağlanabilir.



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Lenfoma belirtileri, lenfoma türüne ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir, ancak çoğunlukla görülen belirtileri şunlardır;

Lenf bezlerinde şişlik: En sık görülen belirtidir. Lenf bezlerinde (boyunda, koltuk altında, kasıkta veya başka bölgelerde) anormal büyüme veya şişme hissedilebilir.

Ateş: Belirli olmayan nedenlerle sürekli veya aralıklı ateş olabilir.

Terleme: Gece terlemeleri olarak bilinen aşırı terleme, özellikle geceleri yoğun olabilir.

Kilo kaybı: İştahsızlık veya vücuttaki metabolizma değişiklikleri sonucu kilo alımı veya kaybı yaşanabilir.

Yorgunluk ve halsizlik: Halsizlik hissi, enerji eksikliği ve sürekli yorgunluk hissi olabilir.

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Deri değişiklikleri: Lenfoma bazen ciltte kaşıntı, kızarıklık veya kabarcıklar gibi belirtilere neden olabilir.

Solunum ve öksürük problemleri: Lenfoma, lenf bezlerinin akciğerlere baskı yapması sonucu solunum problemlerine yol açabilir.

Sindirim problemleri: Lenfoma, sindirim sistemi organlarına da yayılabilir ve buna bağlı olarak karın ağrısı, şişkinlik, bulantı veya kusma gibi belirtilere neden olabilir.

Baş ağrısı: Lenfoma bazen beyne veya sinirlere baskı yaparak baş ağrısına neden olabilir.