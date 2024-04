Boeing'de yeni skandal! Bu kez de kalkış sırasında uçak motorunun kapağı düştü

Bir süredir adı güvenlik krizleriyle anılan Amerikan havacılık devi Boeing, yine akılalmaz bir olayla dünya gündemine oturdu.



Ocak ayında Boeing 737 Max tipi bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra kapısının kopması ile başlayan sorunlar zinciri şimdi de motor kapağı düşen uçakla devam ediyor.



Scary moments for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston when the engine cover ripped off during flight , forcing the plane to return to Denver Sunday morning. pic.twitter.com/BBpCBXpTsl