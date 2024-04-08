Boeing'de yeni skandal! Bu kez de kalkış sırasında uçak motorunun kapağı düştü

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Bir süredir adı güvenlik krizleriyle anılan Amerikan havacılık devi Boeing, yine akılalmaz bir olayla dünya gündemine oturdu.



Ocak ayında Boeing 737 Max tipi bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra kapısının kopması ile başlayan sorunlar zinciri şimdi de motor kapağı düşen uçakla devam ediyor.



Scary moments for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston when the engine cover ripped off during flight , forcing the plane to return to Denver Sunday morning. pic.twitter.com/BBpCBXpTsl — Sam Sweeney (@SweeneyABC) April 7, 2024

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Şirket yakın zamanda yaşanan kazanın ardından büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldı ve üst düzey yönetiminde önemli görev değişiklikleri açıkladı. Şirketin CEO'su Dave Calhoun 2024 sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Ancak sorunlar yapılan radikal değişikliklere rağmen devam ediyor...Pazar günü yaşanan son kazada, Southwest Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkış sırasında motor kapağı düştü ve kanatlardan birine çarptı.Denver Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan uçak bir süre havada kaldıktan sonra geri dönerek acil iniş yaptı.135 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli bir şekilde yere indiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı duyuruldu.‌ABD Federal Havacılık Otoritesi konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklarken uçağın 2015 yapımı olduğu öğrenildi.Uçağın içindeki yolcular başka bir uçağa alındılar ve 3 saatlik gecikme sonrası yolculuklarına devam ettiler.9 yaşındaki uçakta yaşanan panik anları uçağın içindeki yolcular tarafından dakika dakika kaydedildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde uçağın motorunu kapatan parçanın rüzgarda dalgalandığı görülüyor.İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz ay mürettebatın motor sorunları bildirmesi üzerine başka bir Southwest 737 uçuşu iptal edildi. Diğer iki 737 de motor sorunları yaşadığını rapor etti.Ocak ayında Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşunu yapan 737 Max 9 tipi uçağın gövdesinden bir bölüm, kalkıştan kısa bir süre sonra koparak düşmüş, uçakta delik açılmıştı.Olayın ardından ABD'deki havayollarının kullandığı 171 Boeing 737 Max 9 tipi uçak, incelemeden geçirilmek üzere hangara çekildi. Başta Alaska ve United Havayolları uçuşları olmak üzere, yüzlerce uçuş iptal edildi.Yapılan incelemeler sonrası uçağın kapısını gövdeye kilitlemek için kullanılan dört ana cıvatanın eksik olduğu ortaya çıktı.Boeing, ön rapora yanıtında kazanın sorumluluğunu üstlendi.

ABD medyası geçtiğimiz günlerde Boeing şirketinin Alaska Havayolları şirketine 160 milyon dolarlık bir tazminat ödemesi yaptığını duyurmuştu.