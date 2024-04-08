Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...İntikam yemini eden İran tek şartını açıkladı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasının üzerinden 6 ay geçerken, Gazze'de hastane, okul, yerleşim alanı demeden saldırılarını sürdüren İsrail, 6 ayda en az 13 bini çocuk 33 binden fazla sivilin ölümüne neden oldu.
İsrail ordusunun Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan birliklerin sayısı azaltılacak. İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Peter Lerner, Han Yunus'taki görevlerin tamamlandığını, ancak Gazze'de "ciddi bir gücün" operasyona devam edeceğini söyledi.
Buna göre, İsrail ordusu Han Yunus çevresindeki asker gücünü bir tugayla sınırlandıracak. İsrail ordusunun bu hamlesinin, savaşın sonuna yaklaşıldığına yönelik bir gösterge olmaktan çok, taktik bir geri çekilme olabileceği değerlendiriliyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada, tüm rehineler serbest kalmadan bir ateşkes olmayacağının altını çizdi. Netanyahu açıklamasında ateşkes anlaşmasında Hamas’ın ‘aşırı talepleri’ olduğuna dikkat çekerek, “Uluslararası topluma açıkça ifade ettim, rehineler geri verilmeden ateşkes olmayacaktır. Bu basitçe gerçekleşmeyecektir. Bu İsrail Hükümetinin politikasıdır ve Biden yönetiminin de Cuma günü bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koymasını memnuniyetle karşılıyorum.
Bir hususu daha açıklığa kavuşturmak isterim: Anlaşmayı engelleyen İsrail değildir. Anlaşmayı engelleyen Hamas'tır. Hamas'ın aşırı talepleri ateşkesi sağlamak ve Hamas'ı olduğu gibi bırakmak, hayatta kalmasını, varlığını sürdürmesini ve vatandaşlarımızı ve askerlerimizi tehlikeye atabilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Hamas'ın taleplerine boyun eğilmesi, söz verdiği gibi 7 Ekim'de işlediği suçları tekrar tekrar işlemesine yol açacaktır” dedi.
“ANLAŞMAYA HAZIRIZ, TESLİM OLMAYA DEĞİL"
Netanyahu uluslararası anlamda İsrail’e yöneltilen baskının Hamas’a yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hamas, iç ve dış baskıların İsrail'in bu aşırı taleplere boyun eğmesine neden olacağını umuyor. Bu olmayacak. İsrail bir anlaşmaya hazır; İsrail teslim olmaya hazır değil. Hamas'ın tutumunu sertleştirmesine neden olan uluslararası baskının İsrail'e yöneltilmesi yerine, uluslararası toplumun baskısının Hamas'a yönlendirilmesi gerekiyor. Bu rehinelerin serbest bırakılmasını hızlandıracaktır” ifadelerini kullandı.
Çatışmaların başlamasından bu yana 6 ay geçtiğini ifade eden Netanyahu, "Bugün savaşın altıncı ayını geride bırakıyoruz. Savaşta elde ettiğimiz başarılar kayda değerdir: Hamas'ın üst düzey komutanları da dahil olmak üzere 24 taburundan 19'unu ortadan kaldırdık. Çok sayıda Hamas teröristini öldürdük, yaraladık ya da esir aldık. Şifa ve diğer terörist komuta merkezlerini de temizledik. Roket üreten fabrikaları, komuta merkezlerini, silah ve mühimmat depolarını imha ettik ve yeraltı tesislerini sistematik olarak imha etmeye devam ediyoruz. Ancak ödemek zorunda kaldığımız bedel acı verici ve yüksek oldu" dedi.
CENTCOM Gazze’ye ulaştırılan yardımlar ile ilgili, “ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, devam eden çatışmalardan etkilenen Gazze'deki sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 7 Nisan 2024 tarihinde saat 13:10'da (Gazze saatiyle) Kuzey Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. Ortak operasyon Ürdün tarafından sağlanan gıda ve üç ABD Hava Kuvvetleri C-130 uçağını içeriyordu. ABD C-130'ları 38 binden fazla yemeye hazır gıda paketi bırakarak Kuzey Gazze'de hayat kurtaran insani yardım sağladı. ABD bugüne kadar 739 ton insani yardım malzemesi bırakmıştır” açıklamasını yaptı.
Şam'da üst düzey Devrim Muhafızları komutanlarının öldürüldüğü hava saldırısı sonrası intikam yemini eden İran'ın olası misillemesi Orta Doğu'yu alarma geçirmişken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Jadeh Iran'a konuşan, ismi açıklanmayan diplomatik kaynağın verdiği bilgilere göre İran, ABD'ye gönderdiği mesajda Gazze'de ateşkes sağlanması halinde misilleme saldırından vazgeçeceğini söyledi. Kahire'de İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ederken konuşan kaynak, "Amerika durumu kontrol altına almayı başarırsa, bu Biden yönetimi için büyük bir başarı olacak ve bunun üzerine inşa edebiliriz" dedi.
İsrail güçlerinin güney Gazze'yi işgal etmesinden yaklaşık dört ay sonra Han Yunus'un geri çekilmesi 'taktiksel bir geri çekilme' olarak değerlendirilirken, uluslararası basında yer alan analizlerde bunun bir milyondan fazla sivilin sığındığı, Gazze'nin en güneydeki Refah kentine düzenlenecek kara operasyonu ile alakalı olabileceği belirtiliyor.
İsrail haftalardır Gazze'nin en güneyindeki Refah'a yönelik bir kara operasyonunun sinyallerini veriyor. Ancak bir milyondan fazla kişinin sığındığı Refah'a yönelik operasyonun "insani felaketle" sonuçlanabileceği yönünde uluslararası kamuoyunun ısrarlı uyarılarıyla karşı karşıya.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin askerlerinin güneydeki Han Yunus kentinden çekileceğini duyurmasının ardından İsrail kamu yayıncısı Kanal 11, geri kalan güçlerin Netzarim Koridoru olarak adlandırılan bölgede konuşlandırılacağını bildirdi.
Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ni ikiye bölüyor. Gazze-İsrail sınır bölgesinden yaklaşık 6,5 kilometre genişliğindeki yerleşim bölgesinin tamamı boyunca uzanıyor.Koridor, stratejik, merkezi bir kavşak oluşturmak için Gazze'nin iki ana kuzey-güney yolundan biri olan Salaheddin Caddesi ile kesişiyor.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından 2024'ün başında inşa edilen koridor bölgenin kuzeyini güneyden ayırıyor. Uydu görüntüleri, koridorun Akdeniz kıyılarına ulaştığını gösteriyor.
Netzarim Koridoru Gazze-İsrail sınırından denize kadar uzanıyor/Wikipedia
Mısır devlet kuruluşu Al Qahera News'in üst düzey bir Mısırlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kahire'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşmasına varmak için yapılan müzakerelerde "önemli ilerleme" sağlandı ve birçok tartışmalı noktada fikir birliği sağlandı.
İsmi açıklanmayan kaynak, Katar ve Hamas delegasyonlarının Kahire'den ayrılacaklarını ve anlaşmanın nihai şartlarını kabul etmek üzere iki gün içinde geri döneceklerini söyledi.
Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua’nın, "Filistin’de soykırımın gerçekleştirilmesine kolaylık sağladığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine açtığı dava, Uluslararası Adalet Divanı’nda bugün başlıyor.
Lahey’de uluslararası mahkemenin bulunduğu Barış Sarayı’nda halka açık olarak yapılacak dava saat 10:00’da başlayacak.Davanın ilk gününde, Nikaragua sözlü savunma yapacak. Duruşmanın yarınki bölümünde ise Almanya, hakkındaki iddialara yanıt verecek.
Bu dava, Uluslararası Adalet Divanı’nın baktığı, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı davadan sonra Gazze’deki gelişmelere ilişkin ikinci “soykırım davası” olacak.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Savaşın 6. ayının geri kaldığını belirten Halevi, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) esir anlaşmasının bir parçası olarak ateşkes durumunda savaşa nasıl döneceğini bileceğini ve esirlerin geri verilmesinin diğer hedeflerden daha acil bir mesele olduğunu söyledi. “Bu savaşı öncekilerden farklı bir şekilde yürütüyoruz.
Gazze'deki savaş devam ediyor ve durmaktan çok uzağız” ifadelerini kullanan Halevi, üst düzey Hamas yetkililerini er ya da geç bulacaklarını vurguladı. Saldırılarla birlikte Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine de izin verdiklerini aktaran Halevi, “Hamas'ın çıkarı Gazze'de insani bir kriz oluşturmak ve savaşın sona ermesi için baskı yapmaktır. Hamas insani yardımın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor ve dağıtımını engelliyor, Gazze Şeridi'ne geri dönmek ve kontrol etmek istiyor, bu olmamalı. Bölgeye istikrar getirmek için Hamas'ı askeri ve hükümet kabiliyetlerinden arındırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İsrail’in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana devam eden esir protestoları, saldırıların 6. ayı geride kalırken bugün yine gerçekleştirildi.
İsrail Meclisi’nin (Knesset) önünde bir araya gelen binlerce kişi, Gazze Şeridi’nde esir tutulanların serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Mısır’da bugün tekrar başlayan esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde anlaşmaya varılmasını isteyen göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu esirlerin geri dönmesi için daha fazlasını yapmaya çağırdı.
Öte yandan, İsrail'de N12 News adlı televizyon kanalının yayınladığı bir ankette katılımcıların yüzde 56'sı hükümetin esirleri geri getirmek için yeterince çaba gösterip göstermediği sorusuna 'Hayır' cevabını verdi.