Kendisi de polis de ne olduğunu bilmiyor! Derin yaralar içinde bulundu, odasında hiçbir iz yok... ABD'nin konuştuğu gizemli saldırı

ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Asbury Üniversitesi öğrencisi Isabella Willingham, 27 Kasım tarihinde kaldığı yurt odasının zemininde tepkisiz yatarken bulundu. 21 yaşındaki genç kızın vücudu morluklar ve derin kesiklerle doluydu.

23 DAKİKA NEFES ALAMADI, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kampüse döndükten sonra kızlarından saatlerce haber alamayan endişeli ebeveynler gece yarısı gelen bir telefonla sarsıldılar. Yurt müdürü kızlarının hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını haber verirken, görüştükleri sağlık görevlileri genç kızın 23 dakika boyunca nefes alamadığını söylediler.

Isabella Willingham 2 haftasını Kentucky Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdi. Gizemli olay endişeleri de beraberinde getirdi. Jessamine Şerif Ofisi genç kıza ne olduğuna dair bir soruşturma başlatırken aile kızlarının başına gelenlerden üniversite yönetimini sorumlu tuttu.



Isabella Willingham/Facebook

BAŞINA GELENLERİ HATIRLAMIYOR, YETKİLİLER İPUCU BULAMADI

Isabella'nın vücudunda derin yaralar vardı, bacakları şişmişti. Kendine geldiğinde protez tırnaklarının söküldüğünü fak etti ancak başına ne geldiğine dair hiçbir fikri yoktu.

Hastaneye kaldırıldığı gün neler olduğunu hatırlamadığını söyleyen genç kız olay günü yurt odasından hiç ayrılmadığına inandığını söyledi.

Üstelik yetkililer de korkunç olayın arkasında kimin olduğuna dair en ufak bir ipucu bulamadı. Şerif Kevin Grimes konuya ilişkin açıklamasında "Bu genç bayanın başına gelenler yüzde yüz şaşırtıcı. Onun bir kurban olduğuna inanıyoruz ancak olayın arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz" dedi.





