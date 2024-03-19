Paraşütü kesip karısını ölüme attı! Dünyanın konuştuğu cinayet girişimi yeniden gündemde

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Deneyimli bir paraşüt eğitmeni olan Victoria Cilliers 2015 yılının Nisan ayında Netheravon havaalanında yaptığı atlayış sırasında ölümden döndü.

PARAŞÜTÜ AÇILMAYINCA YERE ÇAKILDI

1200 metreden atlayan genç kadın saatte 160 kilometre hızla düşerken paraşütünün açılmadığını fark etti. Panik içinde yedek paraşütünün bir kısmını açmayı başaran Victoria, düşüş hızını azaltsa da yere çakılmaktan kurtulamadı.

Kurtarma ekipleri talihsiz kadının öldüğünden o kadar eminlerdi ki giderken yanlarında ceset torbası almışlardı ama olay yerine vardıklarında Victoria'nın canlı olduğunu gördüler. Bacaklarında ve kaburgalarında kırıklar olan deneyimli paraşütçü yeni sürülmüş bir tarlaya düştüğü için hayatta kalmıştı.



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Olaydan kısa bir süre sonra Victoria'nın düşüşünün bir kaza değil aslında bir cinayet girişimi olduğu ortaya çıktı. İngiliz Kraliyet Ordusu'nda görevli beden eğitmeni eşi Emile Cilliers atlayıştan hemen önce paraşütü keserek karısını ölüme göndermişti. Üstelik bu onun ilk denemesi de değildi.

Borç batağında olduğu öğrenilen adam sevgilisiyle daha rahat bir hayat sürmek için, yeni yürümeye başlayan bebeğinin annesini öldürüp hayat sigortasından para almaya çalışıyordu.

Daha önce de evdeki gaz sızıntısı ile karısını öldürmeye çalışan ancak başarısız olan Emile Cilliers cinayete teşebbüsten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

YAZDIĞI KİTAPLA YENİDEN GÜNDEME OTURDU

Günlerce gazete manşetlerinden düşmeyen cinayet girişimi Victoria Cilliers'ın yazdığı kitap ile yeniden gündeme geldi. Kitabında uçaktan atlamadan önce bir şey şeylerin ters gittiğini hissettiğini anlatan kadın, "Uçak havalanırken bunu yapmak istemediğimi düşünüyordum. Aklım sürekli evde bekleyen iki bebeğime gidiyordu: Neredeyse üç yaşında olan April ve henüz beş haftalık olan Ben." ifadelerini kullandı.



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Paraşütle atlama fikrinin tamamen kocasına ait olduğunu anlatan kadın, "Bunun birlikte yapabileceğimiz bir aktivite olduğunu söylemişti, zaten kabul etme nedenim de buydu. Daha önce binlerce atlayış yapmıştım ancak bu sefer içimde anlamsız bir korku vardı" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

"Uçaktan atladıktan sonra oğuk hava yüzüme çarptı ve hemen sakinleştim. Ne yaptığımı biliyorum, diye düşündüm, içimi bir rahatlama kapladı. Sağ elimle paraşütü açtım ancak beni paraşüte bağlayan iplerin bükülmüş olduğunu görünce şoke oldum. Deneyimli bir paraşütçü olarak, paraşütün açılmama ihtimalinin milyonda bir olduğunu biliyordum, birisinin onları kasıtlı olarak kurcaladığı hiç aklıma gelmedi."

